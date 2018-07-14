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Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'in İntizar'la ilişkisi velayet davasında ortaya çıktı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.07.2018 01:45 | Son Güncelleme

Mustafa Ceceli’nin ayrıldığı eşi Sinem Gedik’le ilgili son dönemin en büyük skandal iddialarından biri sonunda patladı. Geçtiğimiz yıl boşanan Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik ile ilgili iddialar velayet davasında ortaya çıktı.

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'in İntizar'la ilişkisi velayet davasında ortaya çıktı!

Mustafa Ceceli- Sinem Gedik çiftinin aniden boşanması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

9 yıllık eşi Sinem Gedik'ten tek celsede boşanan Mustafa Ceceli'nin, ayrılıktan kısa süre sonra Selin İmer ile ilişkisi olduğu iddia edilmişti. Hürriyet Gazetesi yazarı Cengiz Semercioğlu bugünkü yazısında skandal olayı duyurdu. "Sonunda diyorum" diyerek yazıya başlayan Cengiz Semercioğlu boşanmanın neden gerçekleştiğini yazdı.

SİNEM GEDİK'İN İLİŞKİSİ VAR
Geçen yıl Mustafa Ceceli'den boşanan Sinem Gedik ünlü bir şarkıcıyla aşk yaşıyor. Sinem Gedik'in aşk yaşadığı kişi ise şarkıcı İntizar. İkilinin görüşmeleri de mahkeme dosyasına girdi.

VELAYET DAVASINDA ORTAYA ÇIKTI
Mustafa Ceceli'nin açtığı velayet davasında ikilinin aşkı ortaya çıktı. Ceceli, eski eşi Sinem Gedik ve İntizar'ın aşkını kanıtlayan fotoğrafları ve videoları dosyaya koydu. Görüntülerde Ceceli'nin oğlunun da yanlarında olduğu iddiası var.

İşte Cengiz Semercioğlu'nun o yazısı...

Sonunda” diyorum, çünkü çift boşandığından beri magazin kulislerinde Sinem Hanım’ın şarkıcı İntizar’la ilişkisi olduğu konuşulup duruyordu.

Hatta Ceceli’nin yakın çevresine bile “Herkes beni eleştiriyor ama durum kimsenin bildiği gibi değil” cümlesini kurduğunu biliyordum.

İntizar’la Sinem Gedik’in ilişki yaşadığı iddiasını o kadar farklı yerlerden duydum ki, bizim ekip bir ara ikiliyi kamerayla takip bile etti. Bir şey yakalayamadık ama ikilinin ilişki görüntüleri sonunda mahkeme dosyasına girdi.

Skandal da bu vesileyle patladı zaten.

Mustafa Ceceli oğlunun velayetini almak için açtığı dava dosyasına Sinem Gedik-İntizar ilişkisini açık şekilde kanıtlayan fotoğraflar, hatta videolar ekledi.

Benim izlediğim görüntülerde yok ama ikilinin çok samimi şekilde yakınlaştığı bir görüntüde Ceceli’nin oğlunun da yanlarında olduğu iddia ediliyor.

Sadece görüntüleri izlemedim, Mustafa Ceceli’nin oğlunun velayetini almak için açtığı dava dilekçesini de okudum.

Ceceli’ye bu ihbar ilk olarak tanımadığı birinden mail yoluyla gelmiş.

Ancak ünlü şarkıcı “Bunu oğlumun annesine yakıştıramam, olmaz böyle şey” diyerek iddiayı görmezden gelmiş.

Ne zaman ki ikilinin görüntüleri video olarak gönderilmiş, o zaman duruma ikna olmuş Ceceli.

Bu iddialar Mustafa Ceceli’nin dava dosyasında yer aldı. Ancak ben de gözlerimle gördüm, durum iddianın ötesinde, gerçek...

Yaklaşık 1 yıldır derin magazin kulislerinde konuşulan bu konu, Ceceli’nin İstanbul Nöbetçi Aile Mahkemesi’ne velayetin değiştirilmesi için yaptığı başvuruyla dün resmen su yüzüne çıktı.

Pandora’nın kutusunun açılmasıyla önümüzdeki günlerin en çok konuşulacak magazin bombası da patlamış oldu...

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Anahtar Kelimeler:
mustafa ceceli sinem gedik İntizar

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