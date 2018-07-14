Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'in İntizar'la ilişkisi velayet davasında ortaya çıktı!

Sonunda” diyorum, çünkü çift boşandığından beri magazin kulislerinde Sinem Hanım’ın şarkıcı İntizar’la ilişkisi olduğu konuşulup duruyordu.

VELAYET DAVASINDA ORTAYA ÇIKTI Mustafa Ceceli'nin açtığı velayet davasında ikilinin aşkı ortaya çıktı. Ceceli, eski eşi Sinem Gedik ve İntizar'ın aşkını kanıtlayan fotoğrafları ve videoları dosyaya koydu. Görüntülerde Ceceli'nin oğlunun da yanlarında olduğu iddiası var.

SİNEM GEDİK'İN İLİŞKİSİ VAR Geçen yıl Mustafa Ceceli'den boşanan Sinem Gedik ünlü bir şarkıcıyla aşk yaşıyor. Sinem Gedik'in aşk yaşadığı kişi ise şarkıcı İntizar. İkilinin görüşmeleri de mahkeme dosyasına girdi.

9 yıllık eşi Sinem Gedik'ten tek celsede boşanan Mustafa Ceceli'nin, ayrılıktan kısa süre sonra Selin İmer ile ilişkisi olduğu iddia edilmişti. Hürriyet Gazetesi yazarı Cengiz Semercioğlu bugünkü yazısında skandal olayı duyurdu. "Sonunda diyorum" diyerek yazıya başlayan Cengiz Semercioğlu boşanmanın neden gerçekleştiğini yazdı.

Hatta Ceceli’nin yakın çevresine bile “Herkes beni eleştiriyor ama durum kimsenin bildiği gibi değil” cümlesini kurduğunu biliyordum.

İntizar’la Sinem Gedik’in ilişki yaşadığı iddiasını o kadar farklı yerlerden duydum ki, bizim ekip bir ara ikiliyi kamerayla takip bile etti. Bir şey yakalayamadık ama ikilinin ilişki görüntüleri sonunda mahkeme dosyasına girdi.

Skandal da bu vesileyle patladı zaten.

Mustafa Ceceli oğlunun velayetini almak için açtığı dava dosyasına Sinem Gedik-İntizar ilişkisini açık şekilde kanıtlayan fotoğraflar, hatta videolar ekledi.

Benim izlediğim görüntülerde yok ama ikilinin çok samimi şekilde yakınlaştığı bir görüntüde Ceceli’nin oğlunun da yanlarında olduğu iddia ediliyor.

Sadece görüntüleri izlemedim, Mustafa Ceceli’nin oğlunun velayetini almak için açtığı dava dilekçesini de okudum.

Ceceli’ye bu ihbar ilk olarak tanımadığı birinden mail yoluyla gelmiş.

Ancak ünlü şarkıcı “Bunu oğlumun annesine yakıştıramam, olmaz böyle şey” diyerek iddiayı görmezden gelmiş.

Ne zaman ki ikilinin görüntüleri video olarak gönderilmiş, o zaman duruma ikna olmuş Ceceli.