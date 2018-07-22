Mustafa Ceceli'nin Seydişehir'de vereceği konser iptal edildi

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'in, İntizar ile ilişki yaşadığı iddiası son günlerin en çok konuşulan konularından... Ceceli'nin iki kadının özel görüntülerini sızdırdığı konuşulurken bir yandan da mahkeme süreci devam ediyor.

Ceceli'ye gelen tepkiler de sürüyor!

Konya Seydişehir Belediyesi'nin 10-15 Ağustos tarihleri arasında düzenleyeceği 'Seydişehir Kalkınma Şöleni'nde sanatçılar Esat Kabaklı, İsmail Altunsaray, Uğur Işılak, Hüseyin Kağıt ve Grup İmera'nın yanı sıra Mustafa Ceceli'nin de konser vereceği duyurulmuştu.

Ancak Seydişehir Belediyesi, 10 Ağustos günü Mustafa Ceceli'nin vereceği konseri iptal etti.

Konserin iptal edilme nedenin ise Ceceli hakkında son günlerde basında yer alan haberler olduğu belirtildi.

DHA

