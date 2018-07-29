Mustafa Ceceli oğluyla tatile çıktı

İntizar ve Sinem Gedik'in özel görüntülerini sızdırmakla suçlanan Mustafa Ceceli, şu sıralar tatilde, Mustafa Ceceli, eşi Selin İmer ile oğlu Arın’ı yanına alarak mavi tura çıktı.

Çeşme limanına demirli özel yata binen Ceceli’nin tanınmamak için şapka taktığı görüldü. Yata biner binmez denize açılan Ceceli’nin Ege sahillerini bir hafta turlayacağı öğrenildi.

Velayet davasının görüldüğü İstanbul 9 Aile Mahkemesi, Mustafa Ceceli ile Sinem Gedik’in 7 yaşındaki çocukları Arın Ceceli’nin menfaatinin korunması adına Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak çocuğa kayyum atanması talebinde bulunmuştu.



