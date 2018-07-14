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Mustafa Ceceli, Sinem Gedik ve İntizar aynı masada

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.07.2018 10:35 | Son Güncelleme

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'in, şarkıcı İntizar ile ilişkisi olduğunu, boşanmanın sebebinin ikili arasındaki gizli aşk olduğu iddia edildi. Öte yandan bu üç ismin aynı masa etrafındaki fotoğrafı ortaya çıktı

Mustafa Ceceli, Sinem Gedik ve İntizar aynı masada

Magazin dünyası son yılların en büyük skandalıyla çalkalanıyor. Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'in şarkıcı İntizar ile ilişki yaşadığı iddia edildi. Bu iddialar, Mustafa Ceceli'nin oğlunu almak için açtığı velayet davası dosyasına da girdi.

Türkiye'nin konuştuğu Mustafa Ceceli’nin eski eşi Sinem Gedik’in İntizar ile ilişkisi olduğu haberlerinden sonra Mustafa-Sinem çiftinin evli olduğu döneme ait bir fotoğraf sosyal medyada paylaşıldı.

BU FOTOĞRAF ÇOK KONUŞULUR!
Paylaşılan fotoğrafta, Mustafa Ceceli, o dönem eşi olan Sinem Gedik ve İntizar'la bir davette aynı masada yemek yiyor. Yemek masasında başka ünlü isimler de yer alıyor.

İşte çok konuşulacak o fotoğraf...

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mustafa ceceli sinem gedik İntizar lezbiyen ilişki

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