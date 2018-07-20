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Mustafa Ceceli ve Sinem Gedik'in çocuğuna kayyum atandı

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.07.2018 12:14 | Son Güncelleme

Aile Mahkemesi, Mustafa Ceceli ile Sinem Gedik’in oğulları Arın’ın menfaatinin korunması adına Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurup çocuğa kayyum atanması talebinde bulundu.

Mustafa Ceceli ve Sinem Gedik'in çocuğuna kayyum atandı

Mustafa Ceceli, oğlu Arın’ın (7) velayetini almak için eski eşi Sinem Gedik ile şarkıcı İntizar arasındaki ilişkinin video görüntülerini 3 Temmuz 2018’de dava dosyasına eklemişti. Sinem Gedik’in, Kanlıca’daki evinin yatak odasına gizli kamera yerleştirmek suretiyle elde edilen bu mahrem görüntüler kamuoyunda büyük tepki gördü. Bu görüntüleri medyaya sızdırdığı iddia edilen şarkıcı Mustafa Ceceli ve konuyu gündeme getiren gazeteci Cengiz Semercioğlu “Şüpheli” sıfatıyla ifade verecek.

TALEP MAHKEMEDEN
İntizar olayla ilgili şu açıklamayı yaptı: “İnsanların bedenleri, ruhları, mahremiyetlerine dil uzatılması ahlaksızlıktır. Boşanma ve yeni evliliği sürecinde prestiji kayboldu. Şimdi bu konu üzerinden kendini aklamaya çalışıyor.” Velayet davasının görüldüğü İstanbul 9. Aile Mahkemesi ise Mustafa Ceceli ile Sinem Gedik’in oğulları Arın’ın menfaatinin korunması adına Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurup çocuğa kayyum atanması talebinde bulundu.

PEDAGOGLAR DEVREDE
Aile mahkemesi, Arın ile pedagog eşliğinde görüşülmesini, iddia edilen ilişkiden etkilenip etkilenmediğinin araştırılmasını istedi. Sonuç mahkemeye bir rapor halinde sunulacak. Sosyal hizmet görevlileri Mustafa Ceceli ve Sinem Gedik ile de görüşecek. Mahkemenin çocuk için en doğru kararı vermesine yardımcı olmak için araştırma yapacaklar.

KORUNMA TALEBİ
Mustafa Ceceli, İntizar’ın yaptığı açıklama nedeniyle korunma talebinde bulundu. Şarkıcıyı haklı bulan İstanbul Aile Mahkemesi, İntizar’ın 2 ay süreyle Mustafa Ceceli’ye yaklaşmamasına, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi.

ÇOCUĞA KAYYUM ATANMASI NE DEMEK?
Velayet davalarında anne ve baba taraf olduğu için 18 yaşından küçük çocuğun haklarının korunması amacıyla mahkeme, bir kişiyi kayyum olarak atayabilir. Kayyum, anne-babanın onayladığı bir kişi olabilir. Ya da anlaşmazlık varsa mahkemenin atayacağı tarafsız bir kişi seçilir. Kayyumun görevi; mahkeme sonuçlanana kadar çocuğu yasal olarak temsil etmektir.

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