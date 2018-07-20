Mustafa Ceceli ve Sinem Gedik'in çocuğuna kayyum atandı

Mustafa Ceceli, oğlu Arın’ın (7) velayetini almak için eski eşi Sinem Gedik ile şarkıcı İntizar arasındaki ilişkinin video görüntülerini 3 Temmuz 2018’de dava dosyasına eklemişti. Sinem Gedik’in, Kanlıca’daki evinin yatak odasına gizli kamera yerleştirmek suretiyle elde edilen bu mahrem görüntüler kamuoyunda büyük tepki gördü. Bu görüntüleri medyaya sızdırdığı iddia edilen şarkıcı Mustafa Ceceli ve konuyu gündeme getiren gazeteci Cengiz Semercioğlu “Şüpheli” sıfatıyla ifade verecek.

TALEP MAHKEMEDEN

İntizar olayla ilgili şu açıklamayı yaptı: “İnsanların bedenleri, ruhları, mahremiyetlerine dil uzatılması ahlaksızlıktır. Boşanma ve yeni evliliği sürecinde prestiji kayboldu. Şimdi bu konu üzerinden kendini aklamaya çalışıyor.” Velayet davasının görüldüğü İstanbul 9. Aile Mahkemesi ise Mustafa Ceceli ile Sinem Gedik’in oğulları Arın’ın menfaatinin korunması adına Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurup çocuğa kayyum atanması talebinde bulundu.

PEDAGOGLAR DEVREDE

Aile mahkemesi, Arın ile pedagog eşliğinde görüşülmesini, iddia edilen ilişkiden etkilenip etkilenmediğinin araştırılmasını istedi. Sonuç mahkemeye bir rapor halinde sunulacak. Sosyal hizmet görevlileri Mustafa Ceceli ve Sinem Gedik ile de görüşecek. Mahkemenin çocuk için en doğru kararı vermesine yardımcı olmak için araştırma yapacaklar.