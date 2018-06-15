Mustafa Ceceli'nin yalanı ortaya çıktı!

Mustafa Ceceli, iki yıl önce çıkan 'Bentley aldı' haberlerini sosyal medya hesabından yalanlamıştı. Ünlü şarkıcının bu sözleri, geçtiğimiz yıl evlendiği Selin İmer'in son görüntüsü ile yalanlanmış oldu.

Selin İmer, eşine ait 299 bin Euro değerindeki 2015 model Bentley Garage otomobille ilk kez objektiflere takıldı. Nişantaşı'nda alışveriş yapan İmer, aracına binerken görüntülendi.

Mustafa Ceceli'nin ayrıca 565 bin euro değerinde Aston Martin DB9 GT Bond Edition ve son model Renge Rover cipi var.



