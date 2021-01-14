CANLI | Mustafa Cengiz konuşuyor

MUSTAFA CENGİZ'iN AÇIKLAMALARI:

"Sosyal medyada görünce üzüldüğüm haksız suçlamalar var. Bana göre haksız, herkese saygı duyarım. Ocak 22'de 3 yılı dolduracağız. Taraftar şunu unutmasın, geçmişini bilmeyen, geleceğiyle ilgili karar veremez. Önemli olan fotoğraf değil, filmdir. Biz aldığımızda genel durum şuydu, 157 milyon euroya yakın borcumuz vardı. 147 milyon euro olarak UEFA'ya bildirilmişti. Danny ve Chedjou'nun koydurduğu transfer yasakları vardı. 31'inde görevi aldık, 3 iş gününde 32 milyon euro ödememiz vardı."

"Başımızda bir UEFA vardı, şimdi millet hafife alıyor. UEFA Disiplin Kurulu'ndan 4 ay müsade istedik, '2+1 ceza veririz, kusura bakmayın' dediler. Orada beyan esastır. Bize 4 ay süre verdiler, 67 sayfa rapor hazırladık. Burada her şeyi anlattık, tarihinde ilk defa bir kulüple ikinci defa uzlaşma anlaşması yaptılar. UEFA'da da yer yerinden oynadı."

"BEN BUGÜN VARIM YARIN YOKUM"

"Avukatsız gittik, Avrupa'nın büyük avukatları 'Sizin avukata ihtiyacınız yok' dedi. Biz, kulübe fatura kesmedik. UEFA'da yer yerinden oynadı, 6 milyon euro da ceza ödedik. CAS'a gittik, bütün spor hukukçuları bana karşı çıktı. CAS davası 4 ay sürdü ve kazandık. Ne para ödedik, 35 bin İsviçre frangı. Sağolsun teknik kadro ve oyuncularımız, iki yıl üst üste şampiyonluk yaşattı, 4 kupa aldık. Kara geçtik, kayyum tehlikesinden kurtulduk. Bunları hafıza için anlatıyorum. Ben bugün varım, yarın da yokum. Fiziken de yokum. Bütün arkadaşlarımı bıktırdılar. Yönetim Kurulu üyelerim bıktı. Bu kadar haksız eleştiri, bu kadar komplo teorisi görmedim. Bu kadar ağır saldırı var ve bıktılar. Hepsinin sinerjisini kara delik gibi emdiler. Buna ben de dahilim, buna da direniyorum. 6 lezyon daha çıktı, mühim değil ve kimse bana acımasın. Ben yapayalnızım ve bundan da şikayet ediyorum. Tükenene kadar mücadeleme devam edeceğim. Benden sonra gelecek yönetimlere de ışık vermek için konuşuyorum. Yarın bu hataları yaparsanız, başkan ve yönetici bulamazsınız. Kimse gelmez. Her zaman şampiyon olamayabilirsiniz. Biz şanslıydık, 3 yılda 2 şampiyonluk kolay değil. Süper Lig kolay değil."