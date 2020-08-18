Mustafa Cengiz: Transferde hile yaptılar demedim ama

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nın yeni transferlerinin imza töreninde açıklamalarda bulundu. Cengiz, "Ben Fenerbahçe'ye çok büyük saygı duyan bir insanım. Hepsi ailemiz, annemiz, babamız, kardeşimiz... Ben hiçbir camiaya laf etmem, laf da ettirmem. Benim dünkü konuşmalarım asla hiçbir camiayı hedeflememekte." açıklamasını yaptı.

CAMİALARA LAF ETTİRMEM

Kasımpaşa'nın Mame Thiam'ı da Fatih Öztürk gibi bedelsiz verdiklerini açıklaması üzerine Cengiz,"Kasımpaşa'nın bu tavrını bilseydik, Kasımpaşa'ya bir bedel öderdik. Zikrettiğiniz takım, bizim en değerli rakibimiz Fenerbahçe. Fenerbahçe camiasına saygı duyan bir insanım, hepsi arkadaşımız, kardeşimiz, halamız, dayımız. Camialara laf ettirtmem. Camialar hata yapmaz." dedi.

KİMSEYİ HEDEFLEMEDİM

Dün yaptığım konuşmalarda da kimseyi hedeflemedim. Fenerbahçemiz, Trabzonsporumuz, Eskişehirsporumuz, Bursasporumuz, Ankaragücümüz çok güçlü olsun, çıta yükselsin. Sahada mertçe, delikanlıca mücadele olsun. Geçen seneki hakem hataları olmasın. İnsanlar sadece kendi canı yanınca bağırmasın.