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Mustafa Cengiz: Transferde hile yaptılar demedim ama

GALATASARAY HABERLERİ  | 18.08.2020 15:24 | Son Güncelleme

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray HDI Sigorta Bayan Voleybol Takımı'nın yeni transferleri için düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Mustafa Cengiz: Transferde hile yaptılar demedim ama

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nın yeni transferlerinin imza töreninde açıklamalarda bulundu. Cengiz, "Ben Fenerbahçe'ye çok büyük saygı duyan bir insanım. Hepsi ailemiz, annemiz, babamız, kardeşimiz... Ben hiçbir camiaya laf etmem, laf da ettirmem. Benim dünkü konuşmalarım asla hiçbir camiayı hedeflememekte." açıklamasını yaptı.

CAMİALARA LAF ETTİRMEM

Kasımpaşa'nın Mame Thiam'ı da Fatih Öztürk gibi bedelsiz verdiklerini açıklaması üzerine Cengiz,"Kasımpaşa'nın bu tavrını bilseydik, Kasımpaşa'ya bir bedel öderdik. Zikrettiğiniz takım, bizim en değerli rakibimiz Fenerbahçe. Fenerbahçe camiasına saygı duyan bir insanım, hepsi arkadaşımız, kardeşimiz, halamız, dayımız. Camialara laf ettirtmem. Camialar hata yapmaz." dedi.

KİMSEYİ HEDEFLEMEDİM

Dün yaptığım konuşmalarda da kimseyi hedeflemedim. Fenerbahçemiz, Trabzonsporumuz, Eskişehirsporumuz, Bursasporumuz, Ankaragücümüz çok güçlü olsun, çıta yükselsin. Sahada mertçe, delikanlıca mücadele olsun. Geçen seneki hakem hataları olmasın. İnsanlar sadece kendi canı yanınca bağırmasın.

AYNISINI BEKLİYORUM

Fatih Öztürk için tüm detayları açıkladık, benim de diğer camialardan aynılarını beklemem hata mı? Spor yorumcularına diyoruz ki, sorun, kaça almışlar? Sadece Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor değil, diğerleri için de diyoruz. Bunda bozulacak ne var?

DEDİKODULARA İNANMAK İSTEMİYORUM

Biz hata yaptıysak bizi uyarın. Ben bu transfere bir şey demiyorum. Bir kere başlarsa yanlışlar zincir gibi gider. Transferde hile yaptılar demiyorum ama çok büyük dedikodular kulağımıza geliyor. Bunlara tenezzül ettiklerine inanmıyorum, inanmak da istemiyorum.

YASA ERTELENMELİ

Amatör sporlarda daralmaya gitmiyoruz. Ancak Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe olarak amatör branşlara yatırım yapmakta zorlanıyoruz. Devletimiz amatör branşlara yapılan ödemelerin, vergiden düşülmesi yönünde karar almıştı. Bu bizi sıçratacaktı. Ancak bu sene bir algı yaratıldı, 'Dünyanın en ucuz futbolcu vergisi bizde' dendi. Şimdi de dünyanın futbolda en çok vergi veren ülkesiyiz. Sayın Bakanımıza ricamız, bu yasa ertelensin. Futbol kulüplerin maliyeti arttı, amatörlere destek azaldı. Amatörler zaten bir şey almıyor, şimdi bir de indirim istiyoruz.

MENSAH'A BAŞARILAR DİLİYORUZ

MENSAH 1905 açıklaması - Denize bakmak istediğini söyledi?

Mustafa Cengiz: "Hem Beşiktaşımıza hem Mensah'a candan başarılar dilerim. Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz Önemli olan pratikte yapılanlar. Biz başarılar diliyoruz ama hiç kimseye yanlış yapmadığımıza inanıyoruz"

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