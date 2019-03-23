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Mustafa Cengiz yönetimi idari yönden ibra edilmedi, Galatasaray seçime gidiyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 23.03.2019 22:43 | Son Güncelleme

Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Mali Genel Kurulu'nda Mustafa Cengiz'in ikinci dönemi mali yönden ibra edilirken, idari yönden ise ibra edilmedi. Galatasaray tüzüğüne göre mevcut Galatasaray yönetimi, 1 ay içinde seçim kararı almak zorunda...

Mustafa Cengiz yönetimi idari yönden ibra edilmedi, Galatasaray seçime gidiyor

Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Mali Genel Kurulu'nda Mustafa Cengiz'in ikinci dönemi mali yönden ibra edildi. İdari yönden oylar yakın görününce sayıma geçildi.

Sayılan oylar da yakın çıkınca ibra edenler ve ibra etmeyenler iki gruba ayrılarak tekrar sayım yapıldı. Mustafa Cengiz ve yönetiminin ikinci dönemi 358'e 331 oyla ibra edilmedi. idari yönden ibra edilmedi.

GALATASARAY SEÇİME GİDİYOR
Galatasaray tüzüğüne göre; mevcut Galatasaray yönetimi, 1 ay içinde seçim kararı almak zorunda...

FARUK SÜREN: MUSTAFA CENGİZ BUNU DAHA GÜZEL YÖNETEBİLİRDİ, YAPMADI
Galatasaray'ın efsane başkanlarından Faruk Süren de yaptığı açıklamada "Mustafa Cengiz ile ne konuştuğumu söylemeyeceğim, özel kalmasını istediğim için yanına gidip konuştum. Havada böyle bir gerginlik vardı. 42 kişiden 40'ı aleyhinde konuştu. Başkan Mustafa Cengiz bunu daha güzel yönetebilirdi, yapmadı. Bunu sezmesi lazımdı başkanın. Bu kötü oldu. Yine bir seçime gidilecek" ifadesini kullandı.

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mustafa cengiz Galatasaray

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
haaa haa
çok iyi oldu bu mustafa cengize insanlar bunun yüzünden borsada perişan oldu yatırımcılar kan ağlıyor
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