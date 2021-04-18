Mustafa Cengiz'den kaptan Arda'ya telefon

Galatasaray TV'deki konuşmasında, "Futbolcuların haysiyetlerini ve şereflerini hatırlamaları gerek" diyen Cengiz'in, maçtan önce, "Ben sizi motive etmek için böyle söyledim" diyerek Arda Turan aracılığıyla gönül almaya çalıştığı ortaya çıktı.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in kulüp televizyonuna yaptığı açıklamalar gündem yaratmıştı.

CENGİZ ŞU İFADELERİ KULLANMIŞTI:

"Galatasaray yarıştaysa, seyir değeri var. Bazılarını yarışta tutmaya devam etsinler. İp Galatasaray'ın elinde. Biz oynamalıyız. Yedlin orada sakatlandığında, başında 10 futbolcu olmalıydı. Bir golümüz verilmediğinde, 10 futbolcumuz itiraz etmeliydi. Galatasaray'ın ayağa kalkması gerek. Özellikle futbolcuların haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerek. Türkiye'nin en büyük camiasını temsil ediyorlar. Ölümüne mücadele etmeleri gerekir. Futbolcularımız neden bunu yapmıyorlar? Adamın ipinde değil. Profesyonelce bakıyorlar. Primlerine bakıyorlar. Ben bunu böyle görüyorum. Türk futbolcular nerede o zaman? Ben orada izlerken çıldırıyorum."



