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Mustafa Cengiz'den kaptan Arda'ya telefon

18.04.2021 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, deplasmanda Göztepe'yi 3-1 yenerek moral buldu. G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz'in hafta içi, "Futbolcuların haysiyet ve şereflerini hatırlamaları lazım. Bunu neden yapmıyor futbolcularımız? Adamın ipinde değil" söylemi oyuncuları isyan noktasına getirmişti. Cengiz'in, oyuncularla ilgili yaptığı eleştirinin ardından Arda Turan'ı aradığı ortaya çıktı.

Mustafa Cengiz'den kaptan Arda'ya telefon

Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 7 hafta kala lider Beşiktaş'la puan farkını 6'ya düşürdü. Mücadele öncesinde başkan Mustafa Cengiz'in futbolculara yönelik sözleri çok konuşulmuştu. Cengiz'in Arda Turan ile yaptığı görüşme ortaya çıktı.

Sarı kırmızılı takım, son 3 haftada Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor ve son olarak Fatih Karagümrük karşısında 8 puan kaybederek zirveden uzaklaşmıştı. Başkan Mustafa Cengiz, geçtiğimiz hafta içi sarı-kırmızılı takımın başarısızlığı hakkında olay açıklamalarda bulumuştu

Milliyet'te yer alan habere göre İzmir'de Göztepe deplasmanından galibiyetle ayrılan Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz'in kaptan Arda'yı telefonla aradığı ve hafta içiyle ilgili açıklamada bulunduğu öğrenildi.

Galatasaray TV'deki konuşmasında, "Futbolcuların haysiyetlerini ve şereflerini hatırlamaları gerek" diyen Cengiz'in, maçtan önce, "Ben sizi motive etmek için böyle söyledim" diyerek Arda Turan aracılığıyla gönül almaya çalıştığı ortaya çıktı.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in kulüp televizyonuna yaptığı açıklamalar gündem yaratmıştı.

CENGİZ ŞU İFADELERİ KULLANMIŞTI:

"Galatasaray yarıştaysa, seyir değeri var. Bazılarını yarışta tutmaya devam etsinler. İp Galatasaray'ın elinde. Biz oynamalıyız. Yedlin orada sakatlandığında, başında 10 futbolcu olmalıydı. Bir golümüz verilmediğinde, 10 futbolcumuz itiraz etmeliydi. Galatasaray'ın ayağa kalkması gerek. Özellikle futbolcuların haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerek. Türkiye'nin en büyük camiasını temsil ediyorlar. Ölümüne mücadele etmeleri gerekir. Futbolcularımız neden bunu yapmıyorlar? Adamın ipinde değil. Profesyonelce bakıyorlar. Primlerine bakıyorlar. Ben bunu böyle görüyorum. Türk futbolcular nerede o zaman? Ben orada izlerken çıldırıyorum."


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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Mustafa Cengiz Galatasaray Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Terimi arasaydın ya başkan !! ALBAYRAK sanada söylüyor başkan bu lafları !! Kızım sana söylüyorum gelinim sen anla olur mu !! Biraz karakterli olun delikanlı gibi istifa edin efendiler !!

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