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Mustafa dede "vatan sevgisiyle" duygulandırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 20:48 | Son Güncelleme

Muğla'nın Milas ilçesinde 72 yaşındaki Mustafa Dörtyollu, Barış Pınarı Harekatı'na gönüllü olarak katılabilmek için CİMER'e başvurdu - Kaymakamlığa da dilekçe sunan Dörtyollu: - "2 bin lira emekli aylığım bana yetiyor da artıyor bile. Bu nedenle evimi ve traktörümü satarak parayı devletimize bağışlayabileceğimi dilekçeyle sundum"

ANTALYA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde Mustafa Dörtyollu, Barış Pınarı Harekatı'na destek için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) başvurdu, evini ve traktörünü devlete bağışlayabileceğini belirten dilekçe verdi.

Damlıboğaz Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk ve 6 torun sahibi 72 yaşındaki Dörtyollu, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen harekata destek oldu.

Milas Kaymakamı Eren Arslan ile görüşen Dörtyollu, "Sayın Cumhurbaşkanım ben de askere gitmeye hazırım. Bir evim bir de traktörüm var. En kısa zamanda satıp, kaymakamlık kanalıyla göndereceğim. Allahım yardımcınız olsun, dualarımız sizinle." yazılı dilekçe sundu.

Dörtyollu, gazetecilere yaptığı açıklamada, harekattan çok etkilendiğini ve duygulandığını ifade etti. Bu nedenle yeniden askere gitmek için CİMER'e yazı yazdığını vurgulayan Dörtyollu, "Devletimiz bana 2 bin lira emekli aylığı veriyor. Bu maaş bana yetiyor da artıyor bile. Bu nedenle evimi ve traktörümü satarak, parayı devletimize bağışlayabileceğimi dilekçeyle sundum." diye konuştu.

Milas Kaymakamı Arslan'ın, kendisinin davranışını takdir ettiğin belirten Dörtyollu, "Milletimiz, özellikle gençlerimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, ordumuza destek çıkmalı, moral vermeli. Böylesi bir lider bir daha dünyaya gelmez." dedi.

Milas Kaymakamı Arslan da sosyal medya hesabından, "Atatürk der ki 'Biz Türkler, ordusu olan bir millet değil, milleti olan bir orduyuz.' İşte bunun kanıtını da bugün yaşadık. Amcamızın yüreğiyle yazmış olduğu dilekçeyi görünce çok duygulandım. Allah milletimizin ve ordumuzun yardımcısı olsun." paylaşımında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı Harekatı Milas Muğla Mustafa Dörtyollu

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