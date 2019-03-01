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Mustafa dedenin, tutkusu torunlarına kazak örmek

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 10:16 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Ondokuzmayıs ilçesinde oturanMustafa Kalay (66), torunları için kazak, atkı ve bereler örüyor.

Mustafa dedenin, tutkusu torunlarına kazak örmek

Hüseyin KALAY/ONDOKUZMAYIS (Samsun), (DHA) - SAMSUN'un Ondokuzmayıs ilçesinde oturanMustafa Kalay (66), torunları için kazak, atkı ve bereler örüyor.
Ondokuzmayıs ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Kalay, çocuk yaşlarda babasından görerek örgü örmeyi öğrendi. Kış aylarında vakit geçirmek için torunlarına kazak, yelek ve bereler örmeye başlayan Kalay, tutkusu haline gelen örgüyle stres attığını söylüyor.
Şiş ile örgü örmeyi çocukken babasından öğrendiğini anlatan Mustafa Kalay, "Halam, babama bir çorap örmüş. Daha sonra araları açılmış. Halam, çorapları babamdan geri isteyip, almış. Babam da daha sonra 'kendim yaparım' deyip öğrenmeye çalışmış ve örmeye başlamış. Ben de küçükken babamdan görerek öğrendim. Çocuk yaşımdan beri örgü örerim. Bu örgüleri beş şişle de iki şişle de yapabiliyorum. Kazak, yelek, çorap, patik, atkı ve bereler örebiliyorum. Ben bunları torunlarıma, gelinlerime, çocuklarıma ve isteyen herkese örerim" dedi.
'ÖRMEK ZOR DEĞİL'
Karadeniz'de genelde örücülüğü kadınların yaptığını belirten Kalay, "Bu işleri erkekler yapmaz. Bir tek rahmetli babam ve ben örerdim. Burada yaşayanlar benim bu işi yaptığımı bildikleri için herhangi bir tepki olmuyor. Bence bunu örmek zor değil, aksine bu stres atmak. Canın sıkıldığı zaman al eline ör. Bunu yaparken her şeyi unut. Bu ördüğüm şeyleri çocuğa verdiğim zaman da onun sevinip mutlu olduğunu görmek bana yetiyor. Ben de örgü örerek vakit geçirmiş oluyorum. Bana da bir meşgale oluyor. Zamanla kendimi geliştirmek için, gidip yengelerden, komşulardan farklı şekiller öğrendim. Torunlarım bunları giyinip de yanıma geldiği zaman onun neşelenmesi, onun sevinmesi benim için çok büyük bir mutluluk" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Mustafa dedenin, tutkusu torunlarına kazak örmekMustafa dedenin, tutkusu torunlarına kazak örmekMustafa dedenin, tutkusu torunlarına kazak örmekMustafa dedenin, tutkusu torunlarına kazak örmek

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