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Mustafa Demir mazbatasını aldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.04.2019 11:16 | Son Güncelleme

31 Mart yerel seçimlerinde Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında oyların yüzde 47,37’sini alarak başkan seçilen Mustafa Demir, yapılan itirazların sonlanmasının ardından bugün mazbatasını aldı.Cumhur İttifakı AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir, 31 Mart yerel seçimlerinde 379 bin 36 oy alarak başkan seçildi.

Mustafa Demir mazbatasını aldı

31 Mart yerel seçimlerinde Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında oyların yüzde 47,37’sini alarak başkan seçilen Mustafa Demir, yapılan itirazların sonlanmasının ardından bugün mazbatasını aldı.
Cumhur İttifakı AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir, 31 Mart yerel seçimlerinde 379 bin 36 oy alarak başkan seçildi. Mustafa Demir, yapılan itirazların ardından bugün Samsun Adalet Sarayı’na gelerek, mazbatasını Adalet Komisyonu Başkanı Kemal Alver’den aldı. Kemal Alver, Başkan Mustafa Demir’i tebrik ederek, başarılar diledi. Başkan Demir de Kemal Alver’e çiçek takdim etti.
Mazbata törenine ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak ve partililer katıldı.

Mustafa Demir mazbatasını aldı

Mustafa Demir mazbatasını aldı

Mustafa Demir mazbatasını aldı

Mustafa Demir mazbatasını aldı

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