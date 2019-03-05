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MUSTAFA DENİZLİ: BAZI ŞEYLER TERS GİDİNCE SİNİRLENİYORSUNUZ

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 00:32 | Son Güncelleme

Kasımpaşa'nın Trabzonspor ile oynadığı ve 2-2 berabere kaldığı müsabakanın devre arasında tansiyonu düşen ve hastaneye kaldırılan Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, hastanenin önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Herkesin rahat olmasını istiyorum"

* Cem Ergenç: Her şey normal

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL,(DHA)
Kasımpaşa'nın Trabzonspor ile oynadığı ve 2-2 berabere kaldığı müsabakanın devre arasında tansiyonu düşen ve hastaneye kaldırılan Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, hastanenin önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kulüp doktoru Cem Ergenç ile birlikte basın mensuplarının karşısına çıkan Denizli, "Bu akşam yaşadığımız hadise her hafta yaşadıklarımızın bir parçası. Son derece hassas bir doktor kardeşimizle çalıştığımız için, bana olan yoğun sevgisi biraz fazla titiz davranmamıza neden oldu. Onu hiçbir şekilde dinlemememiz mümkün değil. Her maçta yaşadığım gerilim bu maçta da yaşandı. Gayet doğaldır. Birtakım şeyleri ortaya koyarsınız, futbolcularınızı, taraftarları izlersiniz. Oynanan futbol her şeyiyle iyi giderken bazı şeyler ters gidince sinirleniyorsunuz" dedi.

"HERKESİN RAHAT OLMASINI İSTİYORUM"
Hayatındaki ilk kez böyle bir şey yaşadığını söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Hayatımda ilk defa devre arasında doktorumuz tansiyonuna bakalım dedi. Her hafta baksa her hafta aynı çıkabilecek tansiyon çıktı ama kontrol amaçlı hastaneye geldik ve tüm kontrolleri yaptırdık. Şu anda da karşınızdayız. Cem kardeşim başta olmak üzere herkese teşekkür ederim. İnsanlar ne olduğunu bilmeden, haberlerde çıkınca, Türkiye'de biriyle ilgili hastane haberi çıkınca yaklaşımlar farklı oluyor. Şu anda ben bunları söylemekle rahatlıyorum. Herkesin de rahat olmasını istiyorum. Haftalardır, hep beraber yaşadığımız bu sıkıntıyı yaşıyorduk, bugün bu anlamda iyi oldu skor olarak. Sosyal medyada bazı şeyler orantısız yer alıyor, o yüzden şu andan itibaren herkesin bu durumdan haberdar olması sizlerin aracılığıyla mümkün olacaktır. Normal yaşantımızı devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

CEM ERGENÇ: HER ŞEY NORMAL
Kasımpaşa Kulüp Doktoru Cem Ergenç ise şöyle konuştu: "Geçmiş olsun. Canlı yayında şahit olduğunuz gibi, hocamız ikinci yarı devre arasına girerken bir problem yaşadı. Maçın 35'inci dakikasında midesinde bir ağrı hissetmişti. Hoca genelde hiç yapmaz, bu sefer kenara gelip ilaç istedi. Tekrarlayınca tansiyona bakma ihtiyacı oluştu. Tansiyonu yüksek çıktı. Soyunma odasında hem benimle hem oyuncularımızın telkiniyle hastaneye gitmenin daha doğru olduğu kanaatine vardık. Hocamızı hastaneye getirdik. Hastanemize de teşekkür ediyoruz, hızlı bir şekilde hareket edildi, tetkikler hızlı şekilde tamamlandı. Her şey normal."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Mustafa Denizli'nin açıklamaları
- Cem Ergenç'in açıklamaları

04.03.2019 - 23.12 Haber Kodu : 190304260

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