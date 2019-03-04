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MUSTAFA DENİZLİ HASTANEYE KALDIRILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 22:27 | Son Güncelleme

  Kasımpaşa'nın Trabzonspor ile oynadığı ve 2-2 berabere kaldığı müsabakanın devre arasında Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli rahatsızlık geçirdi.

Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL (DHA)
Kasımpaşa'nın Trabzonspor ile oynadığı ve 2-2 berabere kaldığı müsabakanın devre arasında Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli rahatsızlık geçirdi. Tansiyonunun düşmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan deneyimli çalıştırıcının kontrol amaçlı hastaneye gittiği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ulus Liv Hospital'da kısa süreli tedavi gören Denizli'nin tansiyonunun normal seviyeye geldiği kaydedildi.
Mustafa Denizli'yi Antalya Belediye Başkanı Menderes Türel ve deneyimli çalıştırıcının kızı Lal Denizli ziyaret etti.

Görüntü Dökümü:
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- Hastaneden detaylar
- Menderes Türel ve Lal Denizli'den görüntüler

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