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  4. Mustafa Denizli'nin yargılandığı 'sahtecilik' davasında karar

Mustafa Denizli'nin yargılandığı 'sahtecilik' davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 10:22 | Son Güncelleme

Teknik direktör Mustafa Denizli boşanma aşamasında olduğu eşi Evin Elçi Denizli'nin imzasını taklit ettiği iddiasıyla 'Özel belgede sahtecilik' suçundan yargılandığı davada beraat etti.

Mustafa Denizli'nin yargılandığı 'sahtecilik' davasında karar

Boşanma aşamasında olduğu eşi Evin Elçi Denizli'nin imzasını taklit ederek evini ipotek ettirdiğini iddia ettiği teknik direktör Mustafa Denizli ve huzurunda imza atılmamış olmasına karşın belgeyi kabul ettiği iddia edilen banka görevlisi Elif Ö.'nün 'Özel belgede sahtecilik' suçundan yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tarafların avukatları hazır bulundu.

Duruşmada hakimin son sözünü sorduğu şikayetçi Evin Elçi Denizli'nin avukatları, sanık Mustafa Denizli tarafından hazırlanan belgenin sanık Elif Ö.'nün onayı ile geçerlilik kazandığı gerekçesiyle sanıkların cezalandırılması talep edildi. Sanık avukatı ise, 'Özel belgede sahtecilik' suçunun unsurlarının oluşmadığını ifade ederek, sanıkların beraatini talep etti.

Mahkeme, sanıklar Mustafa Denizli ve Elif Ö.'nün 'Özel belgede
sahtecilik' suçundan cezalandırılmalarına ilişkin unsurların oluşmadığı gerekçesiyle beraatine hükmetti.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Mustafa Deniz'nin bankaya teminat olarak gösterdiği taşınmazla ilgili eşi adına sahte imzalı belgeyi ibraz ettiği, banka görevlisi şüpheli Elif Ö.'nün de imzalar huzurunda atılmamış olmasına karşın bu yönde şerh verip, sahte imzalı belgeyi yasal olarak geçerli hale getirmek suretiyle 'Özel belgede sahtecilik' suçunu işledikleri kaydedilmişti.

İddianamede, şüphelilerin 'Özel belgede sahtecilik' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapse mahkum edilmesi talep edilmişti.

Kaynak: İHA

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