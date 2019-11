Mustafa Destici’den Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’na tepki

Emeklilikte yaşa takılanların bugün bir elektriklerin kapatılmasıyla ilgili bir uygulama başlattıklarını belirten Destici, salonun ışıklarını kapatıp açarak buna destek verdi. 3600 ek gösterge bekleyenler olduğunu hatırlatan Destici, bunların kademeli olarak aşağıdan yukarıya kadar düzenlenmesini istediklerini söyledi.

Bu hafta Lösemili Çocuklar Haftası olduğunu hatırlatan Destici, "Allah, kimsenin çocuğunu böyle bir hastalıkla karşı karşıya bırakmasın. Bu yavrularımızın bir an önce sağlıklarına kavuşmasını arzu ediyoruz. Bütün halkımızı da lösemili ve buna benzer hastalıkla uğraşan çocuklarımızın yanında olmaya davet ediyorum” diyerek lösemili çocuklara destek için maske taktı.

HDP’nin PKK’nın partisi olduğunu ve partinin kapatılması gerektiğini her defasında söylediklerinin altını çizen Destici, “Dünya devletlerine sorduğumuz bir soruyu buradaki partilerimize ve insanlarımıza soruyoruz. HDP, PKK’nın partisi midir değil midir? Buna cevap vermesi gereken Sayın Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu'dur. Ya da HDP ile işbirliği yapan siyasi parti, bunların genel başkanları ve mensuplarıdır. HDP, PKK’nın partisidir. Ve PKK’nın partisi ise HDP’li belediyelere kayyum atanması da doğru bir karardır. Şu an HDP elindeki belediyelerin tamamına kayyum atanmalıdır. Hepsi PKK ile ilintilidir ve PKK’ya dolaylı ya da direkt destek vermektedir. Bu kayyum atanmalarına karşı sanki demokratik duruş gösteriyor gibi açıklama yapanlar büyük bir gaflet ve yanılgı içindedir. Hele bunu Avrupa Parlamentolarında, toplantılarda dile getirirseniz bu vatana ihanetle eşdeğer bir hal alır” diye konuştu.