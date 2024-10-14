HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Mustafa Destici'den kredi kartı limitini düşürenlere çıkış: "Kredi kartlarını iptal edin"

Mustafa Destici'den kredi kartı limitini düşürenlere çıkış: "Kredi kartlarını iptal edin"

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
14.10.2024 16:49
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhur İttifakı'nın ortaklarından Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, geçtiğimiz günlerde yaptığı kredi kartı çıkışıyla birçok çevreden tepki çekmişti. Savunma Sanayi Fonu hakkında Destici bu sefer de başka bir tepki çeken çıkışla gündeme oturdu.

Mustafa Destici'den kredi kartı limitini düşürenlere çıkış: "Kredi kartlarını iptal edin"

BBP Genel Başkanı Destici geçtiğimiz günlerde kredi kartı limitlerinden savunma sanayii için alınacak 750 liralık vergilerle alakalı olarak "Vergiye tepki gösteren gitsin, o 750 lirayla bir büyük rakı alsın" demişti. BBP lideri "Ver kardeşim, vermezsen sonun Suriye, Irak, Filistin gibi olur" iddiasında bulunmuştu.

Destici, vatandaşların kredi kartı limitini 100 bin TL'nin altına çekmesiyle birlikte bankalara yönelik sosyal medya hesabı üzerinden ilginç bir çağrıda daha bulundu.

ss

"KREDİ KARTLARINI İPTAL EDİN"

Mustafa Destici sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Başta devlet bankalarımız olmak üzere tüm milli bankalara çağrımızdır: Ülkemize ve milletimize yönelik tehditlere karşı, kahraman Türk Ordumuzu daha güçlü hale getirmek gayesiyle Savunma Sanayi için oluşturulacak olan ek fona, ayda sadece (yaklaşık bir paket sigara ya da lüks kafelerde bir bardak çay parası olan) 62.5 lira, yılda 750 lira vermemek için, kredi kartlarının limitlerini 100.000 liradan 99.000 liraya düşüren, yüksek gelirlere sahip 'savunma sanayimizin gelişmesine direnç oluşturmaya çalışan', başta bir konserden milyonlar alan hayırsız sanatçılar ile dolarla maaş alan medya mensuplarının ve bunu yapan siyasetçilerin kredi kartlarını lütfen iptal ediniz."

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Destici
En Çok Okunan Haberler
Kredi kartı limitini paylaştı! Gündem oldu

Kredi kartı limitini paylaştı! Gündem oldu

Tarlaya girince gözlerine inanamadı 'Daha önce hiç böyle olmadı'

Tarlaya girince gözlerine inanamadı 'Daha önce hiç böyle olmadı'

Okulda iğrenç olay! Temizlik görevlisinden 8 yaşındaki kıza istismar: Seninle sevgili olacağım

Okulda iğrenç olay! Temizlik görevlisinden 8 yaşındaki kıza istismar: Seninle sevgili olacağım

Terör estiriyorlardı! Eşi de yakalandı

Terör estiriyorlardı! Eşi de yakalandı

Erdoğan: "Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi"

Erdoğan: "Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi"

2 yasaklı ilaç 17 ürünün içinde tespit edildi...

2 yasaklı ilaç 17 ürünün içinde tespit edildi...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Camper'ın ikonik serisi Pelotas indirimlerinin bitmesine çok az kaldı

Camper'ın ikonik serisi Pelotas indirimlerinin bitmesine çok az kaldı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.