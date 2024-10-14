Mustafa Destici'den kredi kartı limitini düşürenlere çıkış: "Kredi kartlarını iptal edin"

BBP Genel Başkanı Destici geçtiğimiz günlerde kredi kartı limitlerinden savunma sanayii için alınacak 750 liralık vergilerle alakalı olarak "Vergiye tepki gösteren gitsin, o 750 lirayla bir büyük rakı alsın" demişti. BBP lideri "Ver kardeşim, vermezsen sonun Suriye, Irak, Filistin gibi olur" iddiasında bulunmuştu.

Destici, vatandaşların kredi kartı limitini 100 bin TL'nin altına çekmesiyle birlikte bankalara yönelik sosyal medya hesabı üzerinden ilginç bir çağrıda daha bulundu.

"KREDİ KARTLARINI İPTAL EDİN"

Mustafa Destici sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Başta devlet bankalarımız olmak üzere tüm milli bankalara çağrımızdır: Ülkemize ve milletimize yönelik tehditlere karşı, kahraman Türk Ordumuzu daha güçlü hale getirmek gayesiyle Savunma Sanayi için oluşturulacak olan ek fona, ayda sadece (yaklaşık bir paket sigara ya da lüks kafelerde bir bardak çay parası olan) 62.5 lira, yılda 750 lira vermemek için, kredi kartlarının limitlerini 100.000 liradan 99.000 liraya düşüren, yüksek gelirlere sahip 'savunma sanayimizin gelişmesine direnç oluşturmaya çalışan', başta bir konserden milyonlar alan hayırsız sanatçılar ile dolarla maaş alan medya mensuplarının ve bunu yapan siyasetçilerin kredi kartlarını lütfen iptal ediniz."