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Mustafa Destici: İdlib'den çıkarsak, yarın Afrin'den çıkmak zorunda kalırız

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.02.2020 14:20 | Son Güncelleme

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Biz bugün İdlib'den çıkarsak, yarın Afrin'den çıkmak zorunda kalırız. Biz ne pahasına olursa olsun, bedeli ne olursa olsun Suriye'de iç savaş tamamen bitmeden, siyasi çözüm bulmadan biz buradan çıkamayız ve çıkmamalıyız" dedi.

Mustafa Destici: İdlib'den çıkarsak, yarın Afrin'den çıkmak zorunda kalırız

BBP lideri Mustafa Destici, genel merkez binasında düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Destici, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini hatırlattı. Hasar tespiti yapılan binaların süratle elden geçirilmesi gerektiğini ifade eden Destici, "Hasar bulunan binaların yıkılması gerekenlerin yıkılması, onarılması gerekenlerin de onarılması ve burada yaşayan vatandaşlarımızın mutlaka mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında çok hızlı ve güçlü bir çalışma yapıldığına da şahit oluyoruz. Bizim temennimiz ve tavsiyemiz şudur ki; sadece deprem yaşanan bölgede değil, özellikle deprem riski yüksek olan, deprem fay hatları üzerinde bulunan bütün yerleşim birimleriyle ilgili bu çalışmaların yapılması ve önceden tedbir alınmasının olası yaşanacak bir depremde hem can kaybının hem de mal kaybının yıkımı en az seviyeye indireceğini biliyoruz. Elazığ ve Malatya ile birlikte deprem yaşanmayan ama deprem riski taşıyan bütün yerleşim birimlerimizle ilgili bu çalışmaların ivedilikle yapılması gerekiyor" diye konuştu.

'UKRAYNA ZİYARETİNİ ÖNEMLİ VE DOĞRU BULUYORUZ'

Destici, Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerinin kendi vatanlarında bağımsız Türkistan Devleti'ni kurana kadar 'Doğu Türkistan' demeye devam edeceklerini kaydederek, şunları söyledi: "Sonuna kadar onların yanındayız ve yanında duracağız. Yaklaşık 100 yıllık süreç içerisinde katil Kızıl Çin tarafından soykırıma ve katliamlara tabi tutuldukları için hayatlarını kaybeden bütün Uygur Türk'ü kardeşlerimizi, şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Orada zulüm hala devam ediyor. Dünyanın pek çok noktasında Müslüman Türk'e bu zulüm ediyor. Biliyorsunuz ki, Kırım Rusya tarafından işgal edildi. Biz o zamanda Büyük Birlik Partisi olarak en güçlü şekilde sesimizi çıkardık. O süreç içerisinde Türkiye başta olmak üzere Türk Devletleri'nin İslam Dünyası'nın ve Avrupa Birliği'nin özellikle bu işgale sessiz kalmamasını çok güçlü bir şekilde dile getirdik, haykırdık. Gittikçe bir Türk yurdu olan Kırım'da kendi vatanlarında Kırım Türkleri azınlığa düştüler. Maalesef Kırım'da 'Türküm' diyemiyorlar. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın Ukrayna ziyaretini bu kapsamda değerlendiriyor, önemli ve doğru buluyoruz."

'DAHA GÜÇLÜ HAREKÂTLAR GERÇEKLEŞTİRMELİYİZ'

Mustafa Destici, Türkiye'nin bugün İdlib problemi ile karşı karşıya olduğunu ve bu konuda gösterilen kararlılığın sonuna kadar sürdürülmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Şayet, biz bugün İdlib'den çıkarsak, yarın Afrin'den çıkmak zorunda kalırız. Afrin’den sonra Tel Abyad, Resulayn ve Celabrus’dan çıkmak zorunda kalırız. Bizim çıktığımız bu yerlere katil Esad rejimi ve özellikle Tel Abyad, Resulayn, Celabrus ve Afrin bölgelerine PKK, PYD, YPG gelecek. Biz ne pahasına olursa olsun, bedeli ne olursa olsun Suriye'de iç savaş tamamen bitmeden, siyasi çözüm bulmadan biz buradan çıkamayız ve çıkmamalıyız. Bizim asla vazgeçmememiz gereken bir şey var; güçlü bir şekilde sahada olacağız. Askeri varlığımızla sahada olacağız. Şayet, askeri varlığınızla sahadaysanız, netice alırsınız ve hesaba katılırsınız. Biz daha güçlü harekâtlar gerçekleştirmeliyiz. Asla bulunduğumuz mevzileri kaybetmemeliyiz, noktalardan çıkmamalıyız."

(DHA)

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