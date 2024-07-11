Mustafa Destici’nin ‘mülteci’ sözleri olay oldu: “Afganistan’dan gelenler Türk soylu, bizim vatandaşlarımız da suç işliyor”

Mustafa Destici’nin mülteciler hakkında kullandığı sözler sosyal medyada gündem yarattı. Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ekol Tv’de Armağan Çağlayan’ın konuğu oldu.

Destici, Suriye uyruklu bir şahsın, yine Suriye uyruklu 7 yaşındaki çocuğu taciz etmesi üzerine Kayseri’de başlayan ardından çeşitli illere yayılan olaylar hakkında açıklama yaptı.

‘BİZİM VATANDAŞIMIZ DA SUÇ İŞLİYOR’

Sığınmacılara gelen tepkiler hakkında konuşan Destici, şu ifadeleri kullandı:

“Biz elbette ki mültecilerin geri gönderilmesiyle ilgili her türlü girişimin yapılmasını ve bunların güvenli bir şekilde ülkelerine gönderilmesini dile getiriyoruz. Fakat Türk milliyetçiliğine zarar veren bir hadisedir.

Mesela bir mülteci suç işledi. Bunu bizim vatandaşlarımız da işliyor. Özgecan Aslan’ı kim kaçırdı, tecavüz edip öldürdü? Veya küçük çocukları kim kuyulara attı? Suçu kim işlediyse cezayı ona vereceksiniz. Çocuğa tecavüz etti diye öbür adamı linç ediyorsun ama yaktığın evlerde masum çocuklar var. Bir kere Türk milleti şevkatlidir.

‘AFGANİSTAN’DAN GELENLERİN ÇOĞU TÜRK SOYLU’

Maalesef oy alacağız diye o kadar ajite ettiler ki… Üstelik Afganistan’dan gelenlerin çoğu Türk soylu, Özbek ya da Türkmen. Suriye’den gelenlerin 1 milyondan fazlası Türkmen. Ben meseleye Türkmen olarak da bakmıyorum. Biz Körfez Savaşı’nda Halepçe’de Saddam Kürtleri gaz bombalarıyla öldürmeye kalktığında 500 bin Kürdü bu ülke almadı mı? Dolayısıyla biz böyle bir milletiz. Üstelik bu gelenlerin önemli bir kısmı senin soydaşın, tamamı da dindaşın.”

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

