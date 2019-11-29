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Mustafa Destici: "Sırça köşklerde tezgahlanan partileri doğru bulmayız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.11.2019 14:17 | Son Güncelleme

"Taban hareketi olmadan birtakım sırça köşklerde tezgahlanarak ve dışarıda birtakım bağlantılarla kurulan partiler olmuştur. Bazıları, bir seçim dayanabilmiştir, bazıları, ikinci seçimde kendilerini yok etmişlerdir. Biz, bu şekilde olacaksa bunları doğru bulmayız" - "Bize göre, burada hem Cumhurbaşkanını, hem belki CHP'nin içerisinde bazı kişileri ve grupları hedef alan 'komplo mu' diyelim, 'kumpas mı' diyelim bir girişim yapıldı. Ama bu girişim boşa çıkarıldı. Neticede de ava giden avlandı"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Taban hareketi olmadan, birtakım sırça köşklerde tezgahlanarak ve dışarıda birtakım bağlantılarla kurulan partiler olmuştur. Bazıları, bir seçim dayanabilmiştir, bazıları, ikinci seçimde kendilerini yok etmişlerdir. Biz, bu şekilde olacaksa bunları doğru bulmayız." dedi.

Ankara'da bir otelde gazetecilerle bir araya gelen Destici, "Türkiye kucaklaşıyor, birlikte buluşuyor" sloganı ile yeni bir süreç başlattıklarını söyledi. Destici, BBP'nin gelecek sene 27. yılını dolduracağını belirterek, helikopter kazasında hayatını kaybeden BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmetle minnetle ve şükranla andı.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde Alevi bir ailenin evinin duvarına yazılan ayrımcılık içerikli ifadelere ilişkin Destici, şu değerlendirmede bulundu:

"Hiçbirimizin arzu etmeyeceği hadise yaşandı. Alevi bir vatandaşımızın evinin üzerine bir çarpı işareti ve hiçbirimizin kabul etmeyeceği sözler yazıldı. Bu, Türkiye'ye ve Türk milletine düşmanlıktır. Bu, sadece Alevilere değil, bu ülkede yaşayan herkese yapılmış bir kötülüktür. Ben, onu kendi evime yapılmış olarak kabul ediyorum."

Destici, bu olayın faillerinin bulunması gerektiğine işaret ederek, "Bu olay, böyle bırakılmamalıdır. Çünkü geçtiğimiz yıllarda Türkiye bu hadisenin ağır bedellerini ödemiştir millet olarak. Türkiye'de kaşınacak, kutuplaştırılacak meseleler bellidir. Bugüne kadar Alevi-Sünni üzerinden gidilmiştir. Kürt-Türk, 12 Eylül öncesi sağcı-solcu üzerinden gitmiştir, laik-antilaik olarak gitmiştir. Yine aynı senaryolar, tekrar tezgahlanmaya çalışılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Destici, İstanbul'da başörtülü kız çocuklarına bir kadının saldırması olayının da benzer şekilde olduğunu dile getirdi.

Siyasetin ısınmaya başladığı bu süreçte ilki İstanbul'da olmak üzere Ankara, İzmir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Samsun ve Sivas'ta bölgesel toplantılar yapacaklarını belirten Destici, kadrolarını yenileyeceklerini, değiştirmeleri gereken yerleri değiştireceklerini anlattı.

Bir basın mensubunun, yakın süreçte iki yeni partinin kurulacağı iddiasını hatırlatarak, görüşünü sorması üzerine Destici, şöyle konuştu:

"Bu yeni sisteme geçerken, hatırlarsanız çoğu kesimler 'Bu sistemle birlikte Türkiye artık iki partili sisteme gidiyor' diye bir iddiada bulunmuştu. Ben de o zaman bunun doğru olmadığını, tam tersine siyasi partilerin güçleneceğini ve daha da çoğalacağını ifade etmiştim. Yeni sistem siyasi partileri çok kıymetli hale getirmiştir. Dolayısıyla bu Türkiye'de yeni partilerin kurulmasına bir nevi imkan tanımıştır."

- "Sırça köşklerde tezgahlanan partileri doğru bulmayız"

Destici, siyasi partilerin demokrasilerin güçlenmesi açısından çok önemli olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Ama ilkesel olarak geriye dönüp baktığımızda taban hareketi olmadan birtakım sırça köşklerde tezgahlanarak ve dışarıda birtakım bağlantılarla kurulan partiler olmuştur. Bazıları, bir seçim dayanabilmiştir, bazıları, ikinci seçimde kendilerini yok etmişlerdir. Biz, bu şekilde olacaksa bunları doğru bulmayız. Bunların Türkiye'ye faydası olmamıştır. Örneğin merhum İsmail Cem'lerin kurduğu parti, Refah-Yol döneminde Cindoruk'un başını çektiği parti. Tamamen Türkiye'de bir iktidar değişimine aracılık etmiş ve tek seçimlik parti olmuştur."

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden tekrar parlamenter sisteme geri döndürüleceği iddiasına da karşılık veren Destici, sistemin geriye döndürülmesinin mümkün olmadığını vurguladı. Destici, "İnsanlar, parti kuruyorsa onlara da niye kuruyorsun denmez." ifadelerini kullanarak, "Sadece bize düşen hayırlı olsun demek olur" diye konuştu.

Destici, erken seçim tartışmalarının hatırlatılmasına "Ben, erken seçime ihtiyacın olmadığını ve tartışmaların Türkiye'ye faydası olmadığını düşünüyorum. Bunu sıfır ihtimal olarak görüyorum." sözleriyle karşılık verdi. Güçlendirilmiş parlamenter sistem isteyenlere de tepki gösteren Destici, "Kimle güçlendirecekler onu da bilmiyorum. Niye güçlendirmediniz kardeşim? Bunu iddia edenlerin çoğu, hükümet oldu, koalisyon ortağı oldu, bakan oldu, milletvekili oldu." yorumunu yaptı.

- "Ava giden avlandı"

"Külliye'ye CHP'li bir ismin gittiği" iddiasının sorulması üzerine Mustafa Destici, şunları kaydetti:

"Ava giden avlandı. Burada aslında bir fotoğraf da ortaya çıktı. Türkiye'de daha önce kamuoyunda duayen olarak bilinen gazetecilerin gerçek yüzü ortaya çıkmış oldu. Bize göre burada hem Cumhurbaşkanını, hem belki CHP'nin içerisinde bazı kişileri ve grupları hedef alan 'komplo mu' diyelim 'kumpas mı' diyelim bir girişim yapıldı. Ama bu girişim boşa çıkarıldı. Neticede de ava giden avlandı. Bence bu olay, burada bırakılmamalı. Kökü nereye kadar gidiyorsa, kim tezgahlamışsa siyasetçiyse CHP'nin içinden birileri varsa onlar bu iki gazetecinin dışında başka kaynak varsa ortaya çıkarılmalı kamuoyuna ifşa edilmeli ve hukuk gereğini yapmalıdır."

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine yönelik tepkilerin sorulması üzerine de Destici, Türkiye'nin karşısındaki esas gücün Mısır, İsrail ve Yunanistan olmadığını, esas gücün Avrupa Birliği olduğunu ileri sürdü. Destici, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gelecek sene yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine de değinerek, "KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Bence esas Türkiye'nin orada KKTC'nin haklarını savunacak ama Türkiye ile iş birliği noktasında da tavizsiz şekilde yoluna yürüyecek bir cumhurbaşkanına KKTC'nin ihtiyacı var. Mevcut cumhurbaşkanlığı makamında oturan kişinin buna devam etmesine de göz yumamayız." diye konuştu.

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