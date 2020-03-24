Mustafa Destici: Yazıcıoğlu dosyasının kapatılmasına müsaade etmeyeceğiz

Vefatının 11. yılında, Yazıcıoğlu'nun siyasi duruşu ve Türk siyasetindeki yerine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Destici, "Yazıcıoğlu, 'tek yüzlü' bir insandı. Zenginle yoksula, makam ve güç sahibiyle mazluma, yaşlıyla çocuğa, partide görev yapan hizmetliyle divan üyesine aynı saygı, nezaket, tahammül ve sevgiyle yaklaşırdı." dedi.

Bunun bazı çevreler tarafından "zaaf" gibi görüldüğünü, "siyasetin bunu kaldırmayacağının" ifade edildiğini belirten Destici, "Bana göre, zaaf gibi görülen bu özelliği aslında onun en büyük gücüydü. Bu yönüyle de onunla hep gurur duyduk, gurur duymaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

Destici, Yazıcıoğlu'nun Türk siyasi tarihindeki önemine ilişkin, "Siyasi çizgisi, karakteri, ahlakı, inançları konusunda tavizsizliği, vatan ve millet sevgisi, siyasetin zerre kadar bozamadığı ve sarsamadığı duruşuyla çağın ötesinde bir siyasetçi olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Ayrıntı olarak görülebilecek bu hususun öneminin bir gün muhakkak anlaşılacağını belirten Destici, "Bugünkü algıyı ve yanılsamayı da sadece zaman meselesi olarak değerlendiriyorum. Yazıcıoğlu, Türkiye'de, 1980'li yılların sonundan itibaren, Türk siyasetinin en önemli aktörlerinden biridir." dedi.