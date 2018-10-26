Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Odatv’den Barış Terkoğlu'nun haberine göre salona giren Muhsin Yazıcıoğlu’nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu, Mustafa Destici ’nin üzerine yürüdü. Gülefer Yazıcıoğlu, Destici’nin yanına kadar yaklaşıp, yanındaki kadını da işaret ederek “buradan kalkın” diye bağırdı. Mustafa Yazıcıoğlu’nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu da “ahlaksız herif, sen buraya ne yüzle geliyorsun” diye bağırdı. Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu'nun da Destici'ye tepki gösterdiği görüldü.

Destici’nin konuşması partilileri daha da öfkelendirdi. BBP Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çayır, “boş konuşma” diye bağırınca, salonda tansiyon bir kez daha yükseldi. Destici, “ne boş konuşması, kışkırtıyorsun” diyerek Çayır’ı suçladı. Çayır ise “sen kışkırtıyorsun, bu hale getiren sensin, senin gibi insanlar” dedi ve ardı ardına ağır ifadelerle Destici’yi hedef aldı. Çayır’ın yerinden kalkmasıyla salonda tansiyon bir kez daha yükseldi. Bu sırada Muhsin Yazıcıoğlu'nun yakın arkadaşı ve BBP'nin kritik ismi Hakkı Öznur'un Çayır'ı sakinleştirmeye çalıştığı görüldü.

"O sosyal medyada, internetteki klavye kahramanlarına hiç takılmayın. Siz her zaman buradaydınız, yine siz burada olacaksınız. Sayın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı kaldırması, hem buradaki ana soruşturma dosyasındaki takipsizlik kararının kaldırılması ve soruşturmaların yeniden başlayıp inşallah en kısa zamanda dava açılacak olması da bazı çevreleri rahatsız etmiş gözüküyor. Biz, devletimizle, bakanlığımızla birlikte, hakim ve savcılarımızla birlikte inşallah bu olayı tüm şüpheleri aydınlatılacak bir şekilde çözeceğiz. Bunu çözene kadar da sonuna kadar uğraşacağız. Bedeli neyse de öderiz. Bedeli neyse de ödemeden korkmayız. Bizim kırmızı çizgimiz Muhsin Yazıcıoğlu ve onunla birlikte şehadet şerbetini içen Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, İsmail Güneş'in şehadet davasıdır. Dolayısıyla bu çizgimizden bugüne kadar taviz vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz."

Destici daha sonra aracına binip adliyeden ayrılırken duruşma salonundan Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu, yakınları ve bir grup partili çıktı. Gülefer Yazıcıoğlu açıklama yapacağı sırada kalabalık grup 'Destici istifa,' Destici davadan ellerini çek' diye bağırdı.

YAZICIOĞLU: SUİKASTIN AYDINLATILMASINI İSTİYORUZ

Bir değerlendirme yapan Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ise ana dosyayla ilgili davanın henüz açılmadığını belirterek, "Bugün mahkememize geldik ama polis memuru üzerinden süren davaya geldik. Ana dosyamız henüz açılmamıştır, devam etmektedir. Bizim siyasetle ilgili, siyasi bir beklentimiz de yoktur. Sadece ve sadece Muhsin Başkan olayının, kaza veya suikast dedikleri ama bize göre suikast olan olayın bir an önce aydınlatılmasını istiyoruz" dedi.

'BİZİ ALMADAN ONLARI İÇERİ ALDILAR'

Mahkeme salonunda yaşanan gerginliğin sorulması üzerine ise Gülefer Yazıcıoğlu şunları söyledi:

"Gerginlik şundan dolayı oldu. Biz saatlerdir bekliyorduk, içeri alınmak istiyorduk fakat oradan bir memur arkadaş Sayın Destici girmeden bizim alınamayacağımızı söylediği için, biz de bu sürecin kesinlikle birinci derecede içeri girmesi gereken insanlarız, aileler olarak. Bizi almadan onları aldıkları için oradaki arkadaşlar tepki göstermiştir. Bundan ibarettir, başka büyütülecek bir mesele yoktur."

Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu ve BBP MKYK Üyesi Selahattin Şenliler de adaletin tecelli etmesini beklediklerini söyledi

