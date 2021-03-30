Mustafa Duman: Merkez Bankası'nın yeni başkan yardımcısı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alındı. Çetinkaya'nın yerine Mustafa Duman atandı. Atama sonrası Dolar/TL kuru yüzde 1,5'ten fazla artışla 8,36'ya yükseldi.

1969 yılında doğan Mustafa Duman, ODTÜ İşletme Bölümü mezunu.

Mustafa Duman Londra'da City University CASS Business School'da MBA ve Marmara Üniversitesi Bankacılık Enstitüsü'nde Sermaye Piyasaları yüksek lisansı yaptı.

Duman, Morgan Stanley Menkul Değerler'de Ocak 2013'te Genel Müdür Yardımcısı, Şubat 2020'den itibaren vekaleten Genel Müdür olmuş; Mart 2020'den itibaren Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atanmıştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dört başkan yardımcısı var.

Mustafa Duman dışındaki başkan yardımcıları Emrah Şener, Uğur Namık Küçük ve Oğuzhan Özbaş.

Görevden alınan Murat Çetinkaya ise 2010-2017 arasında Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi, Halk Portföy Yönetimi AŞ kurucu Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmıştı.