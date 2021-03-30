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Mustafa Duman: Merkez Bankası'nın yeni başkan yardımcısı

30.03.2021 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alındı. Çetinkaya'nın yerine Mustafa Duman atandı. 1969 yılında doğan Mustafa Duman, ODTÜ İşletme Bölümü mezunu. Duman, Morgan Stanley Menkul Değerler'de Ocak 2013'te Genel Müdür Yardımcısı, Şubat 2020'den itibaren vekaleten Genel Müdür olmuş; Mart 2020'den itibaren Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atanmıştı.

Mustafa Duman: Merkez Bankası'nın yeni başkan yardımcısı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alındı. Çetinkaya'nın yerine Mustafa Duman atandı. Atama sonrası Dolar/TL kuru yüzde 1,5'ten fazla artışla 8,36'ya yükseldi.

1969 yılında doğan Mustafa Duman, ODTÜ İşletme Bölümü mezunu.

Mustafa Duman Londra'da City University CASS Business School'da MBA ve Marmara Üniversitesi Bankacılık Enstitüsü'nde Sermaye Piyasaları yüksek lisansı yaptı.

Duman, Morgan Stanley Menkul Değerler'de Ocak 2013'te Genel Müdür Yardımcısı, Şubat 2020'den itibaren vekaleten Genel Müdür olmuş; Mart 2020'den itibaren Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atanmıştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dört başkan yardımcısı var.

Mustafa Duman dışındaki başkan yardımcıları Emrah Şener, Uğur Namık Küçük ve Oğuzhan Özbaş.

Görevden alınan Murat Çetinkaya ise 2010-2017 arasında Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi, Halk Portföy Yönetimi AŞ kurucu Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmıştı.

Murat Çetinkaya, Haziran 2017'de Borsa İstanbul Grubu'na geçmiş; Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü, İstanbul Takas ve Saklama Bankası Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mart'ta da TCMB Başkanı Naci Ağbal'ı görevden almış ve yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nu atamıştı.

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