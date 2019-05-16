Mustafa Dündar güven tazeledi

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Belediyeler Birliği Olağanüstü Meclis Toplantısı’nda yapılan seçimlerde de üst üste beşinci kez başkan seçilerek güven tazeledi.

Bursa Belediyeler Birliği olağanüstü seçimli kongresini gerçekleştirdi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar beşinci kez başkan seçilerek güven tazeledi. Bir otelde gerçekleştirilen toplantıya belediye başkanları katıldı. Divan Başkanlığını Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin’in yaptığı toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Kapalı usul yapılan seçimler sonrası konuşan Bursa Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Dündar, “Bursa Belediyeler Birliği Bursa’da faaliyet göstermektedir. Belediyelerin talepleri doğrultusunda eğitim çalışmaları yapan bir kuruluştur. Bizler bu birlikle önemli işlere imza attığımıza inanıyoruz. Bunların en başında yılda 2 defa eğitim çalışmaları yapıyoruz” dedi.

Belediye başkanlarının çalışmalarında, uygulamalarında bazı sorunlarla karşılaştıklarını ifade eden Dündar, “Bu sorunların hep birlikte tartışılmasına zemin hazırlamış oluyoruz. Belediyecilik bir okul değildir. Günlere göre farklı sorunlar ortaya çıkabilir. Bunların çözümü noktasında bazen yasa bunu yapın veya yapmayın demiyor. Bir tecrübe paylaşımı söz konusu oluyor” diye konuştu.