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Mustafa Esgin: “Türkiye’nin kazanımlarını daha iyi noktalarına götürme adına 31 Mart seçimleri çok önemli”

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.03.2019 12:36 | Son Güncelleme

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, 31 Mart seçimlerinin Türkiye’nin kazanımlarını daha iyi noktalarına götürme adına çok önemli olduğunu söyledi.AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Necati Şahin ile birlikte Bitlis İli ve İlçeleri Dayanışma Derneği üyeleriyle kahvaltıda bir araya geldi.

Mustafa Esgin: “Türkiye’nin kazanımlarını daha iyi noktalarına götürme adına 31 Mart seçimleri çok önemli”

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, 31 Mart seçimlerinin Türkiye’nin kazanımlarını daha iyi noktalarına götürme adına çok önemli olduğunu söyledi.
AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Necati Şahin ile birlikte Bitlis İli ve İlçeleri Dayanışma Derneği üyeleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Esgin, “31 Mart seçimi önemlidir. Türkiye’nin kazanımlarını daha iyi noktalarına götürme adına önemli. Kimlerle, nelerle uğraştığımızı sizler iyi biliyorsunuz. Ağustos ayında çok açık bir ekonomik darbe girişimi ile karşı karşıya kaldık. Ağustos ayından yaşadığımız ekonominin 15 Temmuz’uydu. 15 Temmuz’da bu ülkeye diz çöktüremeyenler dolar üzerinden uluslararası operasyonla 13 Ağustos gecesi önce 7.4’lere çıkarttılar. Amaçları sabaha kadar 10’a çıkartıp, Türkiye ekonomisini çökertmekti. Bunu daha önce başka ülkelerde yaptılar. Rusya 2 sene önce benzer senaryo ile karşı karşıya kaldı. Rusya Merkez Bankası’ndan 300 milyar dolar döviz rezervini sarf ettikleri halde bununla tam başa çıkabilmiş değiller. Türkiye sizlerin vermiş olduğu destekle 3-4 aylık sürede bunu bertaraf etti. Bunu hiç yaşamamış gibi olamayız. Ama 31 Mart seçimleri bu yönüyle çok önemli. 31 Mart’ta Türkiye’nin önünü açacak bir sandık sonucunu milletimizin desteğiyle yapacağımıza inanıyorum” dedi.
Programın sonunda Esgin, Şahin ve dernek üyeleri hatıra fotoğrafı çektirdi.

Mustafa Esgin: “Türkiye’nin kazanımlarını daha iyi noktalarına götürme adına 31 Mart seçimleri çok önemli”

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