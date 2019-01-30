Mustafa Esgin’den yılın ilk bebeğine altın

Bursa’da yılın ilk bebeğini ziyaret eden AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, aileyi tebrik ederek minik çocuğa altın taktı.

Yeni yılın ilk bebeğini tebrik etmek için Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden Mustafa Esgin, yeni yılın ilk saatlerinde saat 00:01 dünyaya gözlerini açan Arvasi ailesinin bebekleri Asel Ikra’yı ziyaret ederek altın hediye etti. Ailenin yeni yılını kutlayan Esgin, yeni yılın hayırlara vesile olmasını diledi. Daha sonra hastanenin acil bölümüne inen Mustafa Esgin, burada yatan hastaların da yeni yılını kutlayıp, geçmiş olsun dileklerini iletti. Vekil Mustafa Esgin, daha sonra Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek görev yapan güvenlik güçlerinin yeni yılını tebrik etti.