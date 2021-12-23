Menemen Kubilay Olayı Cumhuriyet tarihine damga vuran bir olaydır. Öğretmen Mustafa Fehmi Kubilay'ın öldürüldüğü bu olay İzmir'de yaşandı. Peki Mustafa Fehmi Kubilay kimdir? (Menemen) Kubilay olayı nedir? İşte merak edilenler...

MENEMEN (KUBİLAY) OLAYI NEDİR?

23 Aralık 1930'da İzmir'in Menemen ilçesinde, askerliğini yedek subay olarak yapan öğretmen Mustafa Fehmi Kubilay ve onun yardımına koşan bekçiler Hasan ve Şevki, şeriat isteyen bir grup tarafından öldürüldü. Bu olay tarihe Menemen Olayı veya Kubilay Olayı olarak geçti. Kubilay olayı, şeriat ile laiklik arasındaki mücadeleyi vurgulaması açısından Cumhuriyet tarihinin en önemli olaylarından biri kabul ediliyor. Söz konusu olaydan sonra bölgede sıkı yönetim ilan edildi, General Mustafa Muğlalı başkanlığında kurulan Divanıharp'te, failler idam dahil çeşitli cezalara çarptırıldı.

23 Aralık 1930 sabahı Manisa'dan Menemen'e gelen dördü silahlı altı kişi, bir camiden aldıkları yeşil sancağı sabah namazının ardından ilçe meydanına dikti ve silah zoruyla etraflarına adam toplamaya çalıştılar. Sarık ve cübbe giyen bu kişilerin Şeyh Esat’ın Manisa’da Nakşibendi tarikatını yaymakla görevlendirdiği Laz İbrahim tarafından yönlendirildiği söyleniyor. İsyancı grup, halkın katılım göstermesiyle hızla büyüdü. İlk eylemciler arasında, Giritli Derviş Mehmet, Şamlı Mehmet, Sütçü Mehmet Emin, Nalıncı Hasan ve Küçük Hasan bulunuyordu.

Cemaate kendini mehdi olarak tanıtan Derviş Mehmet dini korumaya geldiklerini belirtti. Ayrıca arkalarında 70 bin kişilik halife ordusu olduğunu, öğle saatlerine kadar şeriat bayrağı altında toplanmayanların kılıçtan geçirileceğini söyledi. Eylemciler meydana diktikleri ve şeriat sancağı olarak adlandırdıkları yeşil bayrağın çevresinde dönmeye, tekbir getirmeye ve zikretmeye başladılar.

İsyan hareketi başlatan grup, "Şapka giyen kafirdir. Yakında yine şeriata dönülecektir." diye bağırdı. İçlerinde fabrikada işçisi Hayimoğlu Jozef gibi gayrimüslimlerin de bulunduğu bazı kişileri bayrağın altından ahaliden geçirdiler. Eyleme katılım gösteren vatandaşların bir bölümünün halife ordusunun geleceği korkusuyla boyun eğdiği iddia edilir.

KUBİLAY NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

Olayların ilçedeki askeri birlikte duyulması üzerine alay komutanı, yedek subay Kubilay'ı bir manga askerle beraber olay yerine yolladı. Kubilay askerlerden ayrıldı ve eylemcilerin arasına tek başına girip, onları teslim olmaları için ikna etmeye çalıştı. Sonrasında silahçı eylemcilerden biri ateş etti ve Kubilay'ı yaraladı. Buna şahit olan askerler ateşle karşılık verdiler ancak tüfeklerinde öldürücü etkisi olmayan manevra fişekleri bulunuyordu.

Elebaşlarından Derviş Mehmet "Bana kurşun işlemiyor." diyerek halkı kutsal bir vazifesi olduğuna inandırmaya çalıştı. Yaralanan Kubilay oradan uzaklaştı ve cami avlusuna sığındı ancak Derviş Mehmet ve arkadaşları onun peşinden gitti, Kubilay'ı öldürdü. Bekçi Hasan olay yerine sonradan gitti ve gruptan birini yaraladı. Ancak o da ateş edilerek öldürüldü. Hasan'ın yardımına koşan Bekçi Şevki de açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine gelen takviye birliklerin "Teslim ol!" çağrısına uymayan eylemciler ile askerler arasında kargaşa meydana geldi. Göstericilerin bir kısmı öldü. Kaçmaya çalışan elebaşları ve eylemcilerin hepsi tutuklandı. Olay sonucunda Sıkıyönetim ilan edilip Divanıharp kuruldu.

MUSTAFA FEHMİ KUBİLAY KİMDİR?

Türk öğretmen ve asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay 1906'da Kozan'da Giritli bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Baba adı Hüseyin, anne adı Zeynep'tir. Ocak-Şubat 1931 aylarını kapsayan olaylar zincirinin simgesi olan Türk askeridir.



