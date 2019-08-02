HABER

Mustafa İslamoğlu hakkında suç duyurusu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2019 17:47 | Son Güncelleme

Müdafaa-i İslam Hareketi üyeleri, Hz.

Mustafa İslamoğlu hakkında suç duyurusu

Müdafaa-i İslam Hareketi üyeleri, Hz. Hatice’yle (R.Anha) ilgili söylediği sözlerle tepkilere yol açan yazar Mustafa İslamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
Yazar Mustafa İslamoğlu’nun Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) eşi Hz. Hatice’yle (R.Anha) ilgili olarak bir televizyon programında söylediği, tepkilere yol açan “Abdulmuttalib’in göz bebeği ve varisi gider de 3 çocuklu, iki kocadan arta kalmış 40 yaşındaki bir dulu 25 yaşındayken alır mı?” sözleri savcılığa taşındı.
Müdafaa İslam Hareketi üyeleri, yazar Mustafa İslamoğlu için İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Grup, suç duyurusu öncesinde adliye önünde basın açıklaması yaptı.
‘Zehrini akıtmaya devam ediyor’
Grup adına basın açıklamasını okuyan İbrahim Ceylan, “Mustafa İslamoğlu tıpkı babasının da dediği gibi kelimeleri şeytanca kullanarak, videoda da net bir şekilde görülmesine rağmen ‘Ben arta kalan demedim, arda kalan dedim’ diyor. Babasının deyimiyle, kelime oyunlarıyla zehrini akıtmaya devam ediyor. Efendimize ilk iman eden kimse Hz. Hatice annemiz olup, Efendimizin (s.a.v.) yedi evladından altısının annesidir. Ümmetin annesi olan Hz. Hatice’ye kimsenin ima yoluyla dahi hakaret edemeyeceğini bildirir ve birazdan da İslamoğlu denen şahıs hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz” dedi.
Yapılan basın açıklamasının ardından grup üyeleri adliyeye girerek İslamoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Binlerce kişi bedava bitcoin sahibi olacakBinlerce kişi bedava bitcoin sahibi olacak
80 yaşındaki annesi gözünün önünde yanarak can verdi80 yaşındaki annesi gözünün önünde yanarak can verdi
Ağaçlık alanda çıkan yangını köylüler söndürdüAğaçlık alanda çıkan yangını köylüler söndürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu

Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Galoş' eleştirisi

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Galoş' eleştirisi

İSKİ üst yönetiminde toplu istifa!

İSKİ üst yönetiminde toplu istifa!

Bir banka daha faizleri indiriyor

Bir banka daha faizleri indiriyor

İfadeleri ortaya çıktı! Aşiret kararı alınmış

İfadeleri ortaya çıktı! Aşiret kararı alınmış

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'daki 2 faili meçhul cinayet aydınlatıldı

Ankara'da vahşet! Öldürüp yakmışlar

Kayseri'de esrarengiz olay! 13 ve 16 yaşındaki iki kız çocuğu 4. kattan atladı

Kayseri'de esrarengiz olay! İşte o fotoğraf

Okul müdürü elinde fırçayla okulu boyuyor

Okul müdürünü gören şaşırmadan edemedi! Eline fırçayı aldı ve...

Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde flaş gelişme

Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde flaş gelişme

Kartal'da bacakları kopuk kadın cesedi bulundu

İstanbul'da kan donduran olay! Bacakları kopuk halde bulundu

Ayakkabı kutusunda bebek cesedi bulundu

Ayakkabı kutusunda bebek cesedi bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.