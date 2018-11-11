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Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden üniversite öğrencisi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 15:20 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Edirne'de 10 Kasım Atatürk'ü anma törenleri sırasında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk aleyhinde sarf ettiği sözler nedeniyle polis ekipleri tarafından gözaltına alınan üniversite öğrencisi 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçlamasıyla tutuklandı.

Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden üniversite öğrencisi tutuklandı

Edirne 'de 10 Kasım Atatürk'ü anma törenleri sırasında Atatürk aleyhinde sarf ettiği sözler nedeniyle polis tarafından gözaltına alınan üniversite öğrencisi Emine Şahin (21), ' Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçlamasıyla tutuklandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80'inci yıldönümünde dün tüm yurtta düzenlenen törenlerle anıldı. Edirne 'deki törenlerde, tören alanının yanından geçen Emine Şahin, " Atatürk ilah değildir, Allah'ın kanunları var. Atatürk Batı'nın kanunlarını getirdi" diye bağırmaya başladı.

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Polis ekiplerince tören alanından uzaklaştırılarak üzeri ve çantası aranan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan Şahin, daha sonra ' Atatürk'e hakaret' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Emine Şahin, pişman olmadığını Atatürk'ü bu şekilde anmanın dinine aykırı olduğunu savunarak tören alanına da bilerek geldiğini söyledi.

Geceyi gözaltında geçiren Şahin, işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Emine Şahin, ' Atatürk hatırasına alenen hakaret' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
mustafa kemal atatürk Emine Şahin 10 Kasım

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