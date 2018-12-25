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Mustafa Kemal Atatürk serisi minik okurlarla buluştu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.12.2018 15:42 | Son Güncelleme

2 ayda 1 milyonun üzerinde okura erişerek yayıncılık tarihine geçen “Mustafa Kemal” kitabının ardından Yılmaz Özdil’in “Mustafa Kemal’i çocuklarımıza anlatmamız boynumuzun borcudur” diyerek kaleme aldığı Mustafa Kemal Atatürk serisi de minik okurlarla buluştu.

Mustafa Kemal Atatürk serisi minik okurlarla buluştu

İSTANBUL,(DHA) - 2 ayda 1 milyonun üzerinde okura erişerek yayıncılık tarihine geçen “Mustafa Kemal” kitabının ardından Yılmaz Özdil’in “Mustafa Kemal’i çocuklarımıza anlatmamız boynumuzun borcudur” diyerek kaleme aldığı Mustafa Kemal Atatürk serisi de minik okurlarla buluştu.

Cumhuriyet tarihinin gelmiş geçmiş en yüksek tirajıyla, 2.5 milyon adetle basılan seri, “Atatürk ve Annesi, Atatürk ve Çocuk, Atatürk ve Doğa, Atatürk ve Hayvan Sevgisi, Atatürk ve Kitap, Atatürk ve Okul, Atatürk ve Sanat, Atatürk ve Sofra, Atatürk ve Spor, Atatürk ve Temizlik” olmak üzere toplam 10 başlıktan oluşuyor.

Nalan Alaca tarafından resimlenen seride ayrıca Türkiye'nin en geniş Atatürk fotoğrafı arşivine sahip olan Hanri Benazus'un arşivinden fotoğraflar kullanıldı. 3-7 yaş grubu çocuklar için hazırlanan ve Psikolog Gülay Yaşar'ın kontrolünden geçen kitapların içinde minik okurlara bir sürpriz yapıldı. Kitaplarda yer alan QR kod ile kitabın içeriğine, Özdil'in kitabı neden hazırladığının anlatıldığı videoya ulaşılıyor.

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