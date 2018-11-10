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Mustafa Kemal Atatürk Sivas'ta, özlem ve saygıyla anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 12:26 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete intikalinin 80'inci yıldönümü nedeniyle Sivas'ta anma töreni düzenlendi.

İrfan ÖZŞEKER SİVAS, (DHA) TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete intikalinin 80'inci yıldönümü nedeniyle Sivas'ta anma töreni düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene Vali Salih Ayhan, Garnizon ve 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, AK Parti Sivas Milletvekilleri Mehmet Habip Soluk, Semiha Ekinci, Cumhuriyet Halk Partisi Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, kamu kurum ve kuruluşları, siyasi partilerin temsilcileri ile askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Anıta çelenk sunulmasının ardından saat 09.05'te sirenler çalınarak saygı duruşunda bulunuldu. Tören alanına yakın noktadan geçen araç sürücüleri de saygı duruşuna katıldı. Lig maçı için Sivas'a gelen Beşiktaş'ın alt yapı oyuncuları da anma törenine katılarak saygı duruşunda bulundu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından göndere çekilen bayraklar, yarıya indirildi. Ardından Vali Salih Ayhan şeref defterini imzaladı. Ayhan şeref defterine şunları kaydetti Vefatının 80'inci yıl dönümünde Kurtuluş Savaşımızın büyük komutanı, Cumhuriyetimizin ilk banisi, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle, hürmetle, saygıyla bir kez daha yad ediyoruz. Atatürk'ün bize bıraktığı en önemli miraslardan biri olarak gördüğümüz Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkarma hedefi doğrultusunda gece gündüz demeden çalışmayı sürdürüyoruz. Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Sultan Şehrimiz Sivas'ı ülkemizin 2023 vizyonuna yakışır bir şekilde hazırlayacak ve Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılında kongre ruhunu, milli mücadele ruhunu Sivas'tan hareketle ülkemizin tamamına yayacağız. Ruhu şad olsun. Tören daha sonra Atatürk Kültür Merkezi'nde devam etti. Sivas Lisesi tarafından hazırlanan programda öğrencilerin hazırladığı 'Yaşayan Atatürk Oratoryusu' büyük beğeni aldı.

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