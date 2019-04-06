Mustafa Kemal'in AA'nın kuruluşuna işaret ettiği telgraf

Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enis Şahin, telgrafın çekildiği tarihten hemen önce İstanbul'un işgal edildiğini, Meclisi Mebusan'ın dağıldığını ve yeni bir meclisin toplanması için çağrı yapıldığını hatırlattı.

Mustafa Kemal Atatürk telgrafında, halkın, Kurtuluş Savaşı mücadelesi ile ilgili bilgilendirilmesi için haberlerin yaygın şekilde ulaşmasını sağlayacak bir yayın organına ihtiyaç olduğuna dikkati çekiyor.

Telgraf, Milli Mücadele'yi tek ve güçlü bir kanaldan hem yurda hem de dünyaya duyurma hedefiyle Gazi Mustafa Kemal'in talimatıyla AA'nın kurulmasından 17 gün öncesine ait.

Mustafa Kemal'in Miralay Cafer Tayyar'ın başında olduğu kolordu kumandanlığına çektiği telgrafta bundan sonra kendilerini muhatap almaları gerektiğine işaret ettiğini dile getiren Şahin, şöyle konuştu:

"Mustafa Kemal telgrafı Heyet-i Temsiliye adına gönderiyor. Burada Sivas Kongresi'nin tüm millet adına söz söyleme hakkına sahip bir kongre olduğunu vurguluyor. Bu telgrafta doğrudan bir teşkilatın kurulmasından ziyade 'Bizi esas alın' diyor. Ancak burada bilgi alma ihtiyacı bulunduğuna da vurgu yapıyor. Birçok yerden kendilerine durumun ne olacağına dair telgraflar geldiğini ve halkın ihtiyacını karşılamak, aydınlatmak için telgrafın yayılmasını talep ediyor."

Telgrafın Anadolu Ajansının kurulmasından kısa bir süre önce gönderilmesinin de ajansın kuruluşuna işaret olabileceğini ifade eden Şahin, Mustafa Kemal'in kafasında, Kurtuluş Savaşı'nın haklılığını duyurmak, halkı bilgilendirmek ve örgütlemek için böyle bir düşünce olduğunu kaydetti.

- "Kamuoyuyla hızlı bir şekilde iletişim kurulmasıyla ilgili bilinç var Mustafa Kemal'de"