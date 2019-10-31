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Mustafa Keser 10 yıl taksicilik yaptığı İzmir’de nostalji yaşadı

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.10.2019 10:55 | Son Güncelleme

Ünlü sanatçı Mustafa Keser, 10 yıl taksicilik yaptığı İzmir’de eski meslektaşlarıyla buluştu.Şöhrete kavuşmadan önce 1973-1983 yılları arasında İzmir’de taksicilik yapan sevilen türkücü Mustafa Keser, İzmir’e gelerek eski meslektaşlarıyla buluştu.

Mustafa Keser 10 yıl taksicilik yaptığı İzmir’de nostalji yaşadı

Ünlü sanatçı Mustafa Keser, 10 yıl taksicilik yaptığı İzmir’de eski meslektaşlarıyla buluştu.
Şöhrete kavuşmadan önce 1973-1983 yılları arasında İzmir’de taksicilik yapan sevilen türkücü Mustafa Keser, İzmir’e gelerek eski meslektaşlarıyla buluştu. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, Keser’e üyelik belgesi hediye etti. Anılarını hatırlayarak duygulanan Keser, “Fuar Taksi Durağı’nda taksicilik yaptığım yılları unutmam mümkün değil. O hatıralarım canlandı, duygulandım. Taksici kardeşlerime bu güzel karşılama ve bana hazırladıkları sürpriz için teşekkür ediyorum” dedi.
İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Anık, eski taksici Mustafa Keser’i tekrar aralarında görmekten mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Mustafa Keser 10 yıl taksicilik yaptığı İzmir’de nostalji yaşadı

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