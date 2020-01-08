Mustafa Keser, Üsküdar'da müzikseverlerle buluştu

İSTANBUL (AA) - Besteci ve yorumcu Mustafa Keser, Üsküdar'da hayranlarıyla bir araya geldi.

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konsere müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Ünlü sanatçı, "Kara Tren", "Aklımda Fikrimde Hep Sen Varsın", "Haydar Haydar", "Yemen Türküsü" gibi Türk sanat müziği ve Türk halk müziğinden sevilen eserlerini yorumladı.

Keser, eğlenceli üslubuyla fıkralar anlattığı konserde, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de konser sonunda Mustafa Keser'e teşekkür ederek çiçek takdim etti.

