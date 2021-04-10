Mustafa Mert Topal kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Apple reklamında oynayacağı iddia edilmişti!

Trabzonspor altyapısında oynayan ve lise 11. sınıf öğrencisi olan Mustafa Mert Topal'ın Apple şirketinin reklamlarında oynayacağı iddialarının doğru olmadığı ortaya çıktı. Mustafa Mert Topal, Apple'a yaptığı başvuru sonucu kabul edildiğini iddia etmişti. Ailesi de durum ile ilgili sevinçlerini paylaşmıştı. Peki Mustafa Mert Topal kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

MUSTAFA MERT TOPAL KİMDİR?

14 Eylül 2004 tarihinde Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde dünyaya gelen Mustafa Mert Topal, ilköğretimi memleketinde tamamlamıştır. Lise eğitimini de burada sürdürmektedir. 2013 yılında Trabzonspor altyapısında futbol oynamaya başlayan Mustafa Mert Topal, 2016 yılında lisanslı futbolcu olmuştur.

Vermiş olduğu röportajda manken olmak istediğini dile getiren Mustafa Mert Topal, Apple'ın yeni reklamları için internetten açtığı ilana başvuru yaptığını söyledi. Başvurusunun olumlu sonuçlandığını söyleyerek, ABD'nin California eyaletinde yer alan Apple Park Visitor Center'da reklam çekimlerine katılacağı bilgisini yerel medyayla paylaştı. Apple'ın yeni reklam yüzü olduğu haberleri kamuoyunda gündeme gelince, ABD'li firmadan yapılan açıklamada böyle bir ilanın ve Mustafa Mert Topal'ın seçildiği iddialarının gerçek olmadığı belirtildi.

Mustafa Mert Topal, reklamdan kazandığı parayı kendisinin ve 3 kardeşinin eğitimi için harcayacağını dile getirmişti. 2004 doğumlu olan Mustafa Mert Topal, 2021 senesi itibarıyla 17 yaşındadır ve bekardır. Instagram'da @mustafamerttopal1, Twitter'da @Mustafatpl0561, Facebook'ta @mustafamerttopal hesaplarıyla yer almaktadır.

