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Mustafa Necati Kültür Evi'ne Nuri Pakdil'in adının verilmesine Muharrem İnce'den sert tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2020 19:53 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait "Mustafa Necati Kültür Evi"nin isminin "Nuri Pakdil Edebiyat Müzesi Kütüphanesi" olarak değiştirilmesini CHP'li Muharrem İnce sert tepki gösterdi. İnce, "Mustafa Necati’nin devlete bağışladığı evini çalarak adını değiştirecek kadar utanmazsınız" ifadelerini kullandı.

Mustafa Necati Kültür Evi'ne Nuri Pakdil'in adının verilmesine Muharrem İnce'den sert tepki

CHP'li Muharrem İnce, Mustafa Necati Kültür Evi'nin isminin değiştirilmesine tepki gösterdi.

İnce'nin Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Mustafa Necati’nin devlete bağışladığı evini çalarak adını değiştirecek kadar utanmazsınız. Nuri Pakdil’in adını Sarayınızda yaptırdığınız kütüphaneye, Fesli Kadir Mısıroğlu’nun adını Sarayınıza verin, Kuvayi Milliyeci Mustafa Necati’nin mütevazı evine dokunmayın."

CHP'Lİ KAYA'DAN DA AÇIKLAMA: KENDİ EVİNE VERİLEN ADI SİLİNMİŞTİR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, bazı milletvekilleri ve STK temsilcileriyle yaptığı basın açıklamasında, Mustafa Necati Uğural'ın Cumhuriyet'in ilk yıllarında, 1925-1929 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı yaptığını hatırlattı.

Mustafa Necati Uğural'ın, Mustafa Kemal Atatürk'ün yoldaşı olduğunu, Kuvâ-yi Milliye içinde yer aldığını ve Kurtuluş Savaşı'nda bağımsızlık için mücadele vermiş kahramanlardan olduğunu belirten Kaya, Uğural'ın evinin ailesi tarafından Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışlandığını, bu evin sonraki süreçte Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilerek restore edildiğini ve "Mustafa Necati Kültür Evi" adı verildiğini ifade etti.

"BİZİM VİCDANIMIZ BU KARARI KABUL ETMİYOR"

Kaya, şunları söyledi:

"Mustafa Necati Kültür Evi'ni kuru fasulyeci yapmak isteyen zihniyeti de, adını değiştirenleri de bir kez daha kınıyorum. Mustafa Necati Uğural'ın onurlu geçmişi yok sayılarak, üstelik de ailesinin bağışladığı, kendi evine verilen adı silinmiştir. Bu hangi akılla, hangi vicdanla yapılmıştır. Bu kararı toplumun vicdanı kabul etmemiştir. Mustafa Necati Uğural'ın ailesi de vicdanları sızlatan bu kararı kabul etmemektedir. Bizim vicdanımız da bu kararı kabul etmiyor."

Kaya, Meclis Başkanı, Milli Eğitim Bakanı ile Kültür ve Turizm Bakanı tarafından yanıtlanması için TBMM'de üç ayrı soru önergesi verdiklerini belirterek şunları kaydetti:

"CHP olarak bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Mustafa Necati Uğural, taş bir binaya yazılan isimden ibaret değildir. O bizlere özgür bir vatan bırakmak için cephelerde savaşan, Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte İlk Meclis'te çalışan, laik, demokratik ve bilimsel eğitimin temellerinin atıldığı anda Milli Eğitim Bakanlığı yapan, tarihin bir dönemine damga vuran kahramanlarımızdan biridir. Biz yapılan bu hatadan dönüleceğine inanıyoruz. Çünkü tarih yazanların adlarının yaşatılması, hepimizin omuzlarında taşıması gereken bir sorumluluktur."

MUSTAFA NECATİ UĞURAL KİMDİR?

Atatürk'ün yakın düşünce ve mesai arkadaşlarından, Kuvâ-yi Milliye hareketinde yer almış, TBMM'nin ilk üç döneminde milletvekilliği, Mübadele esnasında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, 1924 Anayasası'nın yürürlüğe konulduğu sırada Adalet Bakanlığı, Tevhidi Tedrisat sürecinde ve Harf Devrimi esnasında Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı yapmış siyasetçidir.

Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı döneminde (20 Aralık 1925 – 1 Ocak 1929) yaptığı hizmetleri ile hatırlanır. Necatibey Eğitim Fakültesi'ne adı verilmiştir. Altay Spor Kulübü'nün kurucularındandır.

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