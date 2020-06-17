Mustafa Necati Kültür Evi'ne Nuri Pakdil'in adının verilmesine Muharrem İnce'den sert tepki

Mustafa Necati Uğural'ın, Mustafa Kemal Atatürk'ün yoldaşı olduğunu, Kuvâ-yi Milliye içinde yer aldığını ve Kurtuluş Savaşı'nda bağımsızlık için mücadele vermiş kahramanlardan olduğunu belirten Kaya, Uğural'ın evinin ailesi tarafından Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışlandığını, bu evin sonraki süreçte Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilerek restore edildiğini ve "Mustafa Necati Kültür Evi" adı verildiğini ifade etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, bazı milletvekilleri ve STK temsilcileriyle yaptığı basın açıklamasında, Mustafa Necati Uğural'ın Cumhuriyet'in ilk yıllarında, 1925-1929 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı yaptığını hatırlattı.

"BİZİM VİCDANIMIZ BU KARARI KABUL ETMİYOR"

Kaya, şunları söyledi:

"Mustafa Necati Kültür Evi'ni kuru fasulyeci yapmak isteyen zihniyeti de, adını değiştirenleri de bir kez daha kınıyorum. Mustafa Necati Uğural'ın onurlu geçmişi yok sayılarak, üstelik de ailesinin bağışladığı, kendi evine verilen adı silinmiştir. Bu hangi akılla, hangi vicdanla yapılmıştır. Bu kararı toplumun vicdanı kabul etmemiştir. Mustafa Necati Uğural'ın ailesi de vicdanları sızlatan bu kararı kabul etmemektedir. Bizim vicdanımız da bu kararı kabul etmiyor."

Kaya, Meclis Başkanı, Milli Eğitim Bakanı ile Kültür ve Turizm Bakanı tarafından yanıtlanması için TBMM'de üç ayrı soru önergesi verdiklerini belirterek şunları kaydetti:

"CHP olarak bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Mustafa Necati Uğural, taş bir binaya yazılan isimden ibaret değildir. O bizlere özgür bir vatan bırakmak için cephelerde savaşan, Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte İlk Meclis'te çalışan, laik, demokratik ve bilimsel eğitimin temellerinin atıldığı anda Milli Eğitim Bakanlığı yapan, tarihin bir dönemine damga vuran kahramanlarımızdan biridir. Biz yapılan bu hatadan dönüleceğine inanıyoruz. Çünkü tarih yazanların adlarının yaşatılması, hepimizin omuzlarında taşıması gereken bir sorumluluktur."