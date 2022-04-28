Mustafa Öztürk, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın kazananı oldu. 2017'den bu yana yapılan Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması dün TRT 1'de final bölümüyle ekrana geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen final bölümünde kazananın açıklanmasının ardından Mustafa Öztürk kimdir, nereli? Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması birincisi Mustafa Öztürk kaç yaşında? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

MUSTAFA ÖZTÜRK KİMDİR?

Mustafa Öztürk, 2002'de dünyaya geldi. Samsun Çarşamba'lı olduğu bilinen Mustafa Öztürk, hafızlığını Samsun Kalkanca Bölge Yatılı Kuran Kursu'nda tamamladı.

Mustafa Öztürk; Çarşamba Anadolu İmam Hatip Lisesi 3.Sınıf öğrencisidir.

Çarşamba Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mustafa ÖZTÜRK TRT1 'de yayınlanan Kur'an-ı Kerim'i Güzel okuma yarışmasında gösterdiği performans ile izleyicilerini gururlandırdı.

Öztürk üç jüri üyesinden de 100 tam puan alarak 2022 yılının birincisi oldu.

