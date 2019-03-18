Mustafa Pak: İlham kaynağımız Atatürk’tür

ANKARA, (DHA) - Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Av. Mustafa Pak, “Atatürk büyük bir hazinedir. Onu iyi tanır, anlar ve izinden gidersek sorunlarımızın tamamını çözeriz” dedi.

“ATATÜRK GERÇEK BİR LİDER”

BTP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Pak, Beypazarı ve Nallıhan ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada Ankara için hazırladıkları projeleri planlarken Atatürk’ten ilham aldıklarını belirten Pak, şunları söyledi:

“Atatürk gerçek bir lider… O sadece bir iş yapmamış, hayatın her alanını kuşatmış. Milli mücadeleyi vermiş, milletin karnını doyurmuş, Sanayi hamlesi başlatmış örneğin Kayseri’de ürettiği uçakları o yıllarda dünyaya satmış, Milli Ekonomi Modeli'nin temellerini o gün atmış. Çiftçiye avans vermiş, üretimi teşvik etmiş, Ziraatta, sanatta her şeyde müthiş bir hareketlilik başlatmış ve başarmıştır. 15 yıl gibi kısa bir sürede Osmanlıdan kalan borçlarını da ödeyerek Ülkenin ekonomik bağımsızlığını kazanmıştır. Bu topraklarda yıkılmış, her şeyini kaybetmiş bir milletten yepyeni bir devlet inşa etmiştir. Çözümü çok zor olan onlarca sorunu imkansızlıklar içinde çözmeyi başarmış bir liderdir. Onu anlar ve izinden gidersek çözemeyeceğimiz hiçbir sorunumuz yoktur.”