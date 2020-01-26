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  4. Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki enkazda bir kadın aranıyor

Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki enkazda bir kadın aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 10:25 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da Cuma akşamı meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki yıkılan binanın altında kaldığı belirtilen Sakine Düşmez'i (65) arama çalışmaları devam ediyor.

Can ÇELİK/ ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da Cuma akşamı meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki yıkılan binanın altında kaldığı belirtilen Sakine Düşmez'i (65) arama çalışmaları devam ediyor.
Merkez üssü Sivrice ilçesi olan Cuma saat 20.55'te Richter ölçeğine göre 6.8 büyüklüğünde meydana gelen depremde, Elazığ kent merkezinde bulunan Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın altında kaldığı belirtilen Sakine Düşmez'e ulaşmak için ekiplerin çalışması sürüyor. Dün öğle saatlerinde kızı Nazmiye Düşmez (47), enkazdan sağ olarak çıkarılan kadın için AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE ve itfaiye ekipleri, seferber oldu.
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