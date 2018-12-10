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Mustafa Sağyaşar'dan popçulara: Kendi müziklerini yapmaya çalışsınlar

YAŞAM HABERLERİ  | 10.12.2018 12:21 | Son Güncelleme

TÜRK sanat müziği sanatçısı Mustafa Sağyaşar, dün gece Kastamonu'da verdiği konserde büyük alkış aldı.

Mustafa Sağyaşar'dan popçulara: Kendi müziklerini yapmaya çalışsınlar

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- TÜRK sanat müziği sanatçısı Mustafa Sağyaşar, dün gece Kastamonu'da verdiği konserde büyük alkış aldı. Pop müzik şarkıcılarını eleştiren Sağyaşar, "Çok güzel bir söz vardır; 'Gölge etme başka ihsan istemem' diye. Kendi müziklerini yapmaya çalışsınlar. Türk müziği söylemek kolay değildir" dedi.
10 Aralık 1919'da Kastamonu'da İlk Türk Kadın Mitingi'nin düzenlenmesinin 99'uncu yıl dönümü nedeniyle Kastamonu Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen konserde, Türk sanat müziğinin güçlü sesi, Devlet Sanatçısı Mustafa Sağyaşar sahneye çıktı. Kalça kemiğinin kırılması nedeniyle tedavisi süren Sağyaşar, sahneye konulan sandalyeye oturmayıp şarkıları ayakta seslendirdi. Yaklaşık 1,5 saat sahnede birbirinden güzel eserleri seslendiren Mustafa Sağyaşar, konser sonunda izleyicilerden büyük alkış aldı. Sağyaşar'a Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz tarafından çeşitli hediyeler verildi.
Konser öncesi açıklamalarda bulunan Mustafa Sağyaşar, pop müzik şarkıcılarının Türk sanat müziği eserlerini seslendirmesini eleştirerek, "Çok güzel bir söz vardır; 'Gölge etme başka ihsan istemem' diye. Kendi müziklerini yapmaya çalışsınlar. Türk müziği söylemek kolay değildir. Bir şarkının melodisini tam söylemek onu icra etmek değildir. Türk musikisi doğrudan doğruya sözleri ile onu yaşamakla olur. Bunu vücut dili ile anlatmak şart, duygu ile anlatmak şart. Özeniyorlar ama zahmet etmesinler" diye konuştu.

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Mustafa Sağyaşar'dan popçulara: Kendi müziklerini yapmaya çalışsınlarMustafa Sağyaşar'dan popçulara: Kendi müziklerini yapmaya çalışsınlarMustafa Sağyaşar'dan popçulara: Kendi müziklerini yapmaya çalışsınlar

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