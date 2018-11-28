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Mustafa Sandal avukat güzelle mi beraber?

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.11.2018 11:04 | Son Güncelleme

Ceren Hindistan, Irmak Ünal ve Serel Yereli'den sonra Mustafa Sandal'ın adı şimdi de avukat bir güzelle anılıyor! Bakalım Sandal bu iddialara ne diyecek.

Mustafa Sandal avukat güzelle mi beraber?

İki çocuğunun annesi Emina Jahovic'le 10 yıllık evliliğini Haziran'da bitiren Mustafa Sandal, özel hayatındaki hızıyla şaşırtmaya devam ediyor.

Son dönemde adı sık sık yeni bir isimle anılan Sandal yine gündemde. Ceren Hindistan, Irmak Ünal ve Serel Yereli'den sonra Mustafa Sandal'ın adı avukat Gülnur Tutumoğlu ile anılıyor.

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İkinci Sayfa'nın iddiasına göre boşanmaya karar verdikten sonra Sandal avukat Tutumoğlu'nu gördü ve etkilendi daha sonra ise bir partide güzel avukatın gönlünü kazanmak için çok çabaladı.

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Gülnur Tutumoğlu haberinin canlı yayında açıklanmasının ardından ise instagram hesabını jet hızında kilitledi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
musti kimle foto çekilse sevgili yaptınız helal size
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