Mustafa Sandal avukat güzelle mi beraber?

İki çocuğunun annesi Emina Jahovic'le 10 yıllık evliliğini Haziran'da bitiren Mustafa Sandal, özel hayatındaki hızıyla şaşırtmaya devam ediyor.

Son dönemde adı sık sık yeni bir isimle anılan Sandal yine gündemde. Ceren Hindistan, Irmak Ünal ve Serel Yereli'den sonra Mustafa Sandal'ın adı avukat Gülnur Tutumoğlu ile anılıyor.

İkinci Sayfa'nın iddiasına göre boşanmaya karar verdikten sonra Sandal avukat Tutumoğlu'nu gördü ve etkilendi daha sonra ise bir partide güzel avukatın gönlünü kazanmak için çok çabaladı.

Gülnur Tutumoğlu haberinin canlı yayında açıklanmasının ardından ise instagram hesabını jet hızında kilitledi.



