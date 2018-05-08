MAGAZİN

Mustafa Sandal Cem Yılmaz'a meydan okudu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.05.2018 21:00 | Son Güncelleme

Yıllardır formunu koruyan şarkıcı Mustafa Sandal spora yeni başlayan komedyen Cem Yılmaz'a meydan okudu.

Mustafa Sandal Cem Yılmaz'a meydan okudu!

Cem Yılmaz 95 kiloya çıkınca diyet eşliğinde spora başlamıştı. 4 ayda 17 kilo verdi, zayıflamaya devam ediyor. Haftanın 5 günü spor hocası eşliğinde ağırlık kaldırıyor, yürüyüş yapıyor, bisiklete biniyor. 7-8 kilo daha vermeyi hedefleyen Cem Yılmaz şimdi de kas yapmaya başladı. Spor salonunda kilolarca ağırlık kaldırıyor. Ter döktüğü anları Instagram'da paylaşıyor.

HODRİ MEYDAN CEM YILMAZ!
Cem Yılmaz'ın yeni ve kaslı görüntüsü hakkında belki de en ilginç çıkış Mustafa Sandal'dan geldi. Fit görüntüsünü korumak adına yıllardır düzenli olarak spor yapan Mustafa Sandal, Cem Yılmaz'a espirili bir dille meydan okudu.

Mustafa Sandal, "Evet Cem Yılmaz, hepimizden komiksin eyvallah ona lafımız yok. Müzik işlerine de bulaştın, sahneye çıkıp çalmalar çaktırmadan müzisyenim ayakları. Ama buraya bulaşmayacaktın hocam, buraya girmeyecektin. Hodri meydan, hazirana kadar vaktin var. Haziranda göreceğiz sen mi ben mi... Hodri meydan Cem Yılmaz" sözleriyle komedyene meydan okudu.

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Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz mustafa sandal

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