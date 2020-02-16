MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mustafa Sandal'dan Cem Yılmaz aşkına yorum: Beni bermuda şeytan üçgenine sokma

Mustafa Sandal'dan Cem Yılmaz aşkına yorum: Beni bermuda şeytan üçgenine sokma

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2020 12:00 | Son Güncelleme

Bilal Özcan'ın YouTube kanalına konuk olan Mustafa Sandal, Cem Yılmaz'ın Defne Samyeli'den ayrıldıktan sonra Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamasıyla ilgili soru üzerine "Beni bermuda şeytan üçgenine sokma" dedi.

Mustafa Sandal'dan Cem Yılmaz aşkına yorum: Beni bermuda şeytan üçgenine sokma

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, gazeteci Bilal Özcan'ın YouTube kanalı üzerinden yaptığı programına konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Sandal, Cem Yılmaz'ın yeni ilişkisi hakkında herkesi şaşkına çeviren bir yorum yaptı.

Özcan'a projelerinden bahseden Mustafa Sandal, Cem Yılmaz'ın Defne Samyeli ile olan ilişkisini bitirdikten sonra kendisinden 18 yaş küçük olan Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamasıyla ilgili soru üzerine de çarpıcı açıklamalar yaptı.

Magazin gündemine bomba gibi düşen yeni ilişki hakkında konuşan Sandal, şunları söyledi: "Bu sandal her türlü deniz şartlarında böyle selametle seyredebilir ama o Bermuda Şeytan Üçgeni'ne sokma beni. Bu sorunun cevabı Cem, Cem... O Cem Yılmaz! Dolayısıyla Cem doğru tartıp, biçip, ölçmeden hiçbir şey yapmaz. Normal standart insanda 28 tane tilki vardır Cem'de 2863 tane var. O tartar, biçer, ölçer ve hata payı çok azdır. O tartıp, ölçüp, biçip oradan da gönlüne aktarmıştır. Gönlünden de oraya aktarmıştır. Vardır bir bildiği... Serenay Sarıkaya'yı da tanımadım bilmiyorum sadece bir kere 'Merhaba' demişliğimiz var."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGece kulübünün önünde dehşet! Genç kadının ağzı parçalandıGece kulübünün önünde dehşet! Genç kadının ağzı parçalandı
Flaş karar: Ara vereceğim!Flaş karar: Ara vereceğim!
Mucize Doktor'un Açelya'sı kilolarıyla olay oldu! Bu halinden eser yokMucize Doktor'un Açelya'sı kilolarıyla olay oldu! Bu halinden eser yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mustafa sandal, Mustafa Sandal ve Defne Samyeli, Cem Yılmaz, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya,

En Çok Okunan Haberler

Kenan Evren'in ismi cadde ve sokaklardan kaldırıldı

Kenan Evren'in ismi cadde ve sokaklardan kaldırıldı

Dünyaya koronavirüs uyarısı: Hazırlıklı olun

Dünyaya koronavirüs uyarısı: Hazırlıklı olun

Tarihte bir ilk! Kamuoyu önünde tartıştılar

Tarihte bir ilk! Kamuoyu önünde tartıştılar

Evinden PKK'lı terörist çıkan HDP'li vekil hakkında flaş karar

Evinden PKK'lı terörist çıkan HDP'li vekil hakkında flaş karar

'İkinci el oto fiyatlarının artış nedeni internet siteleri'

'İkinci el oto fiyatlarının artış nedeni internet siteleri'

Ve Ankara Cihangir Göktaş'ı buldu

Ve Ankara Cihangir Göktaş'ı buldu

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Hadise’nin 'Yıldırım' aşkı! Fotoğraf ele verdi

Hadise’nin 'Yıldırım' aşkı! Fotoğraf ele verdi

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Cennet Mahallesi'nin Helga'sı son haliyle olay oldu!

Cennet Mahallesi'nin Helga'sı son haliyle olay oldu!

Filiz Akın'ı nasıl öldürdüler? İlan bile çıktı

Filiz Akın'ı nasıl öldürdüler? İlan bile çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tarkan'dan eşiyle birlikte paylaşım!

Hem aşk hem iş! Karısını paylaştı

Aleyna Tilki: Klibimde ayılar birçok ünlüden...

'Klibimde ayılar birçok ünlüden...'

Engin Altan Düzyatan'dan flaş karar: Ara vereceğim!

Flaş karar: Ara vereceğim!

O Ses Türkiye finalinde Acun Ilıcalı'nın yaptığı hareket olay oldu

Finalde yaptığı hareket olay oldu

Survivor Nagihan Karadere'nin inanılmaz değişimi sosyal medyada olay oldu

Survivor Nagihan bambaşka biri oldu! Şoke eden değişim

Serhat Akın ve MasterChef şampiyonu Cemre Uyanık ilk kez konuştu

MasterChef şampiyonu Serhat Akın için İzmir'e yerleşti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.