Mustafa Sandal, Defne Samyeli’ye hakaret iddiasından hakim karşısında

Ünlü sanatçı Mustafa Sandal, “Beni Aldatma" isimli kitabında yazdıkları nedeniyle eski manken ve spiker Defne Samyeli’nin şikayeti üzerine açılan davada hakim karşısına çıktı. Sandal, kitabında Defne Samyeli’ye iltifat ettiğini söyleyerek “Rahatsızlık duyduğunu öğrenince de o bölümü kitabımdan çıkardım, hakaret olarak algılanmasına şaşırdım” dedi. Mütalaasını açıklayan savcılık, Mustafa Sandal hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.

“Beni Ağlatma” isimli kitabında ilişki yaşadığını iddia ettiği Defne Samyeli ile davalık olan şarkıcı Mustafa Sandal hakim karşısında ifade verdi. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanık Mustafa Sandal ile taraf avukatları hazır bulunurken, müşteki Defne Samyeli ise duruşmaya katılmadı.

Ünlü sanatçı Sandal kimlik tespitleri sırasında aylık ortalama 25 bin TL geliri olduğunu söyledi.

“Kendisine iltifat ettim, hakaret olarak algılanmasına şaşırdım”

Savunma yapan Mustafa Sandal, hakkındaki suçlamayı kabul etmediğini söyleyerek “Başta annem olmak üzere hayatıma dokunan tüm kadınlara sonsuz saygı duyuyorum. Burada olmaktan üzüntü duyduğumu ifade etmek istiyorum. Ben kitabımda anılarımı paylaştım. Dönemi yansıtan hatıralarıma kitabımda yer verdim. Kitabımda Defne Hanım’a aslında kendisine iltifat bir bölüm ayırdım. Kendisi ile bir tanışıklığımız arkadaşlığımız söz konusuydu ancak aramızda herhangi bir ilişki yaşanmadı. O günkü düşünce yapım gereği kendisine görüşmemizin doğru olmayacağını aktarmıştım. Kendisi de bu düşünceme karşı sağlam bir şekilde durdu. Benim bu düşüncemden dolayı aramızda bir şey yaşanacaksa da yaşanmamış oldu. Ben bunu anlatmaya çalıştım. Kitabımda kendisine iltifat ettim. Rahatsızlık duyduğunu öğrenince de o bölümü kitabımdan çıkardım. Hakaret olarak algılanmasına şaşırdım. Ben kendisine hakaret etmedim. Hakaret etme kastım yoktur. Beraatimi istiyorum” dedi.

Mustafa Sandal hakimin kendisine ceza kararı verilmesi halinde hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını istemediğini sorması üzerine “Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını istiyorum” dedi.