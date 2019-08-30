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Mustafa Sandal, Harbiye'de hayranlarıyla buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 02:38 | Son Güncelleme

Mustafa Sandal, Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında hayranlarıyla buluştu

Mustafa Sandal, Harbiye'de hayranlarıyla buluştu

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen konser, "Aya benzer" parçasıyla başladı.

Konsere "İndir", "Demo", "Suç bende" ve "İsyankar" gibi şarkılarla devam eden Mustafa Sandal, "Ben sizin için buradayım. Dinlemek istediğiniz bütün şarkıları dinlemeden yollamayacağım sizi buradan." diye konuştu.

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Konserin ikinci yarısında sürpriz olarak sahneye gelen Gülben Ergen de şarkıcıya bir süre eşlik etti. Türk Hava Yolları Harbiye Açıkhava Konserleri, bugün Murat Dalkılıç konseriyle sona erecek.

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