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Mustafa Sandal Harbiye'de konser verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 23:51 | Son Güncelleme

Mustafa Sandal Harbiye'de konser verdi

İSTANBUL (AA) - Şarkıcı Mustafa Sandal, İstanbul'da hayranlarıyla bir araya geldi.

Turkcell Yıldızlı Geceler konserleri kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde konser veren sanatçıya müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Sandal, konserde yaptığı konuşmada, "Bu akşam olağanüstü yürekten, çok samimi, çok gerçek, içten ve candan bir akşam yaşamak istiyorum." dedi.

Şarkılarını aşkla yazdığını söyleyen Sandal, "Bizi bu akşam burada birleştiren bir araya getiren şey aşk. O yüzden sakinleşelim, rahatlayalım. Sonra yine her şeyi dijitalleştiririz, sıfır birlere döneriz. Bu akşam duygu akşamı onun için buradayız." ifadelerini kullandı.

Konser için repertuvarı hazırlarken eski şarkıların özlendiğini düşünerek onlara yer verdiğini belirten sanatçı, "Aya Benzer", "İndir", "Demo", "İsyankar" ve "Pazara Kadar" gibi sevilen şarkılarının yanı sıra son şarkılarından "Gel Bana"yı da seslendirdi.

Sandal, Poll Production organizasyonuyla gerçekleştirilen konserde "Jest Olsun" şarkısını Türk kadınlarına ithafen okudu.

Mustafa Sandal, "Beni Ağlatma", "Kalmadı" ve "Sana İhtiyacım Var" şarkılarında kendisine sahnede eşlik eden son dönemde Youtube'da yaptığı "cover"larla tanınan Zeynep Bastık'a yeni şarkısı için düet teklif etti.

Yaklaşık 3 saat süren konserde, dinleyiciler de şarkılara eşlik etti.

Turkcell Yıldızlı Geceler konserleri kapsamında, 3 Ağustos'ta Funda Arar, 6 Ağustos'ta MFÖ, 7 Ağustos'ta ise Nil Karaibrahimgil sahne alacak.

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