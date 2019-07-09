Mustafa Sandal iddialara sessiz kalamadı!

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup, 6 aylık ilişkilerini geçtiğimiz haftalarda bitirmişti. Sandal, verdiği röportajda "Melis ile keyifli vakit geçirdik." demişti. Eski sevgilisinin sözlerine sinirlenen Melis Sütşurup, sessizliğini bozdu.Sütşurup ayrılığa aldatmanın değil daha çirkin bir şeyin sebep olduğunu söyledi. Melis Sütşurup'un bu açıklamaları karşısından Mustafa Sandal, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

“Her ilişki sonrası illa kavga etmek mi doğru olan? Elbette hayır! En azından benim tarzım değil. “İyi vakit geçirdik ama anlaşamadık olmadı” demek midir kötü olan? Evet kıymetli günlerdi, kaliteli zaman geçirdik ama maalesef olmadı ve ayrıldık. Bu kadar net. Benden bir kadın ve iyi bir anne için kötü cümleler söylememi beklemesin kimse…

Ve evet iki tane aslan gibi evladım var ve onlara “Size üvey kardeş getirmeyeceğim” diye söz verdiğim doğru. Hayat neler getirir bilemem ama sözümü tutmaya çalışacağım… Ayrılık sonrası sorulan bir soruya karşı tarafı incitmeden yanıt vermek isteyerek hata mı yaptım? Hayır bence hata yapmadım… Peki, kırmak istemeden iyi niyetle söylediğim cümlelerin karşılığı “çirkin imalarda bulunmak” mı olmalı? Bunun cevabını da güzel ve iyi kalpli insanların yorumuna bırakıyorum.

İyi niyetle başlayan ilişkilerin, şayet bitecekse (ki bunu kimse istemez) yine iyi niyetle ve güzel cümlelerle bitmesi dileklerimle… Biz 25 yıldır birbirimizi çok iyi tanıyoruz ya o bana yeter dostlar J”

M.S.



