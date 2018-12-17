MAGAZİN

Mustafa Sandal ilişki haberlerine noktayı koydu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.12.2018 09:48 | Son Güncelleme

Şarkıcı Mustafa Sandal, instagram hesabının soru cevap uygulaması üzerinden takipçileriyle buluştu, şarkıcı gelen binlerce soru arasından birkaçına yanıt verdi.

Mustafa Sandal ilişki haberlerine noktayı koydu!

Yaşadığı boşanma ve sonrasında adının karıştığı aşk hikayeleriyle kendisinden çokça söz ettiren Mustafa Sandal, geride bıraktığımız gün instagram hesabı üzerinden soru cevap yaptı ve takipçilerinden gelen sorulara yanıt verdi.

15 dakikada 20 bin soru alan Mustafa Sandal bu yoğun ilgiye teşekkür ederken aralarından birkaçını da yanıtladı. Özellikle magazin gündemini meşgul eden ilişki haberleri ve evlilik üzerine sorulara da içtenlikle yanıt veren Sandal, kısa süre içerisinde adının anıldığı: Ceren Hindistan, Irmak Ünal, Serel Yereli ve Gülnur Tutumoğlu gibi isimler üzerinden yöneltilen aşk haberlerine de noktayı koydu…

İşte Musti’ye yöneltilen sorular ve verdiği yanıtlar:



PARTNER1 milyon dolarlık ayakkabıları için... 16 yaşında servet sahibi1 milyon dolarlık ayakkabıları için... 16 yaşında servet sahibi
Yeni kainat güzeli belli oldu! Türk kızı Tara ise...Yeni kainat güzeli belli oldu! Türk kızı Tara ise...
Zor anlar! Erkek arkadaşının kucağına oturdu!Zor anlar! Erkek arkadaşının kucağına oturdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mustafa sandal instagram ilişki ceren hindistan Irmak Ünal Serel Yereli

En Çok Okunan Haberler

Aşk iddialarından sonra Hadise'den Beyazıt Öztürk paylaşımı!

Aşk iddialarından sonra Hadise'den Beyazıt Öztürk paylaşımı!

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt

Sarah Jessica Parker, Selahattin Demirtaş'ın kitabıyla görüntülenmişti! Olay sözler

Sarah Jessica Parker, Selahattin Demirtaş'ın kitabıyla görüntülenmişti! Olay sözler

Yusuf Kaplan: Aile çöküyor, toplum çatırdıyor, gece orduları gerek bize

Yusuf Kaplan: Aile çöküyor, toplum çatırdıyor, gece orduları gerek bize

Nostradamus'tan korkutan 2019 Türkiye kehanetleri

Nostradamus'tan korkutan 2019 Türkiye kehanetleri

Fenerbahçe'de Ersun Yanal devre arasında ciddi değişiklik yapacak

Fenerbahçe'de Ersun Yanal devre arasında ciddi değişiklik yapacak

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Seda Sayan'a 'babamın katili' demişti! Cezası belli oldu

Seda Sayan'a 'babamın katili' demişti! Cezası belli oldu

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Neslihan Atagül'den boşanma açıklaması

Neslihan Atagül'den boşanma açıklaması

Seda Akgül bacak pozuyla sosyal medyayı salladı

Seda Akgül bacak pozuyla sosyal medyayı salladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Seda Sayan'dan Hadise-Beyaz yorumu

Seda Sayan'dan Hadise-Beyaz yorumu

Özgün'den itiraf: 4 yıl önce aynanın karşısına geçtim ve...

'4 yıl önce aynanın karşısına geçtim ve...'

Cindy Crawford'dan 52 yaş pozu

52 yaş pozu! Yıllara meydan okuyor

Yılmaz Morgül çileden çıktı! 'Haddini bilmeyen...'

Ünlü üç isim hakkında olay sözler!

Hakan Yılmaz'ın ismi Fatih Sarıalioğlu ve Şafak Sezer arasındaki görüşmede geçti

Hakan Yılmaz, Şafak Sezer ve çete yöneticisi! Konuşmaları ortaya çıktı

Yeni kainat güzeli belli oldu! Türk kızı Tara Madelein dereceye girdi mi?

Yeni kainat güzeli belli oldu! Türk kızı Tara ise...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.