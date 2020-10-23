Mustafa Sandal'ın 500 bin TL'lik elektrikli aracı

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Şarkıcı Mustafa Sandal, önceki gün Etiler'de bulunan bir mekanda iş toplantısı yaparken objektiflere takıldı.

Yaklaşık iki saat süren toplantı sonrası mekandan çıkan Sandal'a eski eşi Emina Jahovic ile aralarının bozuk olup, olmadığı soruldu.

Küslük olmadığını belirten Mustafa Sandal, "Öyle şey olur mu? Bizim çocuklarımız var. Yaman ile Yavuz'umuz var. O açıdan ömür boyu bağlantıdayız" şeklinde konuştu.

Şarkıcı, yeni aracını soran muhabirlere, "Artık çevreye karşı daha duyarlı oluyoruz" açıklamasını yaptı.

Sandal, ardından Etiler'den yeni aldığı elektrikli lüks marka aracı ile ayrıldı.

Mustafa Sandal'ın yaklaşık 500 bin TL verdiği araç için evine elektrik istasyonu yaptırdığı öğrenildi.



